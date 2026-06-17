1 мая 1965 года на праздничной демонстрации в Тбилиси монах в рваной рясе вышел из толпы, сорвал огромный портрет Ленина и поджег его на глазах у тысяч людей. КГБ скрутил его за секунды. На допросе он объяснил: «Нельзя боготворить человека. Там должно висеть Распятие Христа». Его пытали, потом отправили в психушку. Но именно этот «сумасшедший» обладал даром, который заставлял тысячи людей искать встречи с ним. Вот 3 его пророчества, которые сбываются сегодня. О них подобно рассказали в материале РИА Новости .

Кто такой Гавриил Ургебадзе — монах, которого боялся КГБ

Он родился в 1929 году в Тбилиси, в семье убежденного коммуниста. В 26 лет принял постриг с именем Гавриил. Жить в монастыре не захотел — скитался по городу, собирал на свалках выброшенные иконы. Шли хрущевские гонения, и люди выбрасывали образа, которые веками хранились в семьях. Он подбирал их, очищал, вставлял в самодельные рамки.

Во дворе своего дома он построил церковь с четырьмя куполами. Власти разрушали ее трижды. Он восстанавливал трижды. Та церковь стоит до сих пор.

1 мая 1965 года он сделал то, что тогда казалось чистым безумием. Вышел на первомайскую демонстрацию и поджег огромный портрет Ленина. КГБ арестовало его мгновенно. На допросе объяснил просто: «Я это сделал потому, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа».

Его пытали. Потом отправили в психиатрическую больницу. В истории болезни записали: «Диагноз: психопатическая личность… Верит в Бога, в Ангелов».

Позже он поселился в женском монастыре Самтавро, где выбрал себе келью в… курятнике. Спал на голых досках, ел из грязной посуды.

Именно к этому босому юродивому, которого официальная пропаганда записала в сумасшедшие, выстраивались очереди за советом. Он обладал даром прозорливости — видел людей насквозь, предсказывал их судьбы.

Умер в 1995 году. В 2012-м канонизирован Грузинской церковью, в 2014-м включен в месяцеслов Русской Православной Церкви.

3 пророчества старца Гавриила, которые сбываются

1. «Шут погубит Украину» — пророчество 1992 года

В 1992 году к старцу пришел молодой семинарист, только вернувшийся из Киева. На вопрос, как съездил, тот ответил беспечно: много смеялись, шутили. Гавриил помолчал. Потом произнес фразу, которую ученик запомнил, но не понял: «Шут погубит их всех, погубит Украину».

Протоиерей Мириан Алибегашвили рассказал об этом разговоре спустя десятилетия — когда смысл стал очевиден. Старец говорил о Владимире Зеленском — комике, который стал президентом.

Сегодня, когда Украина переживает тяжелые времена, это пророчество обсуждают вновь. Многие видят в нем точное предсказание.

2. «Медведь, Орел и Дракон» — геополитический шифр

В дневниках старца, найденных уже после его кончины, обнаружилась запись, которую поначалу мало кто воспринял всерьез. Сегодня она читается как сценарий: «В год Дракона медведь покинет берлогу. Много лет он терпел орла и его поклевывания. Когда птица поймет, что ей не пробить толстую шкуру благородного зверя, она попытается настроить детей против своего родителя».

Расшифровка не требует семи пядей во лбу. Медведь — Россия. Орел — США и коллективный Запад. Дракон — Китай.

«Дети», которых Орел пытается настроить против родителя — Украина и другие постсоветские государства, которые Запад десятилетиями пытался втянуть в свою орбиту.

2024 год — год Дракона по восточному календарю. Пророчество сбывается на наших глазах.

3. «Россия еще раз спасет Грузию» — о духовном единстве

Старец Гавриил никогда не жил в России, но называл ее «болью своей».

Он не раз говорил своим ученикам: «Россия еще раз спасет Грузию».

И добавлял: «В давние времена, когда в Грузии мне отказывали в причастии, в России меня принимали, и я причащался там».

О русском народе он вынес суждение на всю жизнь: «Русский народ — очень отзывчивый, сильный духом и с крепкой верой в Бога. У него непоколебимая любовь ко Христу!»

Это не дежурный комплимент. Для юродивого, который ничего не боялся — ни КГБ, ни пыток, ни психушки, — такие слова были исповеданием. Он видел в России не просто соседа, а духовного союзника, без которого Грузия не выстоит.

По его убеждению, у двух стран общая судьба и общая вера — единственная точка опоры.

«Вы не доживете, а внук доживет» — пророчество о монархии

В 1990-х к старцу приехала представительница грузинской царской династии Леонида Багратиони — супруга Кирилла Романова.

Она спросила: «Будет ли восстановлена монархия в России и доживу ли я до этих лет?»

Отец Гавриил ответил: «Вы не доживете, а ваш внук доживет».

Он также говорил: «В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли».

Почему словам «сумасшедшего» верят тысячи

Старец Гавриил нес тяжелый крест юродства. Он намеренно унижал себя, чтобы скрыть свою святость. Ходил в рваной одежде, босиком, с медной диадемой на голове.

Но при этом он обладал удивительными духовными дарованиями: горячей верой, даром духовного рассуждения, даром угадывать тайны человеческих сердец, прозорливостью.

На могиле старца происходят многочисленные исцеления. Его почитают не только грузинским народом, но и всем православным миром.