«Уезжать никуда не собираюсь»: француз и американец рассказали, чем привлекательно развитие бизнеса в России

Подмосковье славится своими фермерскими хозяйствами. Здесь выращивают все, начиная от пшеницы и заканчивая ананасами. Богатые земли и местное гостеприимство привлекают фермеров со всего мира. Мы узнали, как иностранцы сейчас строят бизнес в России и какие здесь есть преимущества по сравнению с другими странами.

Стандарт, который сложно соблюдать

Уже восемь лет француз Николя Буассе и его товарищ Виктор Рымов выращивают в Озерах свежую спаржу под брендом «Эколомна». У бизнесменов четыре плантации засеяны этой культурой, и они планируют дальнейшее расширение.

Фото: [ Николя Буассе/Наши Люди/youtube.com ]

«В связи с нынешней политической обстановкой я абсолютно не чувствую никаких изменений. В России я уже свой, окружен друзьями и единомышленниками, людьми, которые мне доверяют, и я доверяю им. Я благодарен России за возможность развивать свой бизнес, воплощать в жизнь мечты», — рассказывает француз корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Николя, Франция была великой страной, но теперь она «двигается по инерции», все ее великие свершения в прошлом. А Россия создает историю и будущее.

Николя имеет русские корни — его дед, кубанский казак, уехал во Францию после революции 1917 года. Женился на итальянке, и на свет появилась мама нашего героя. В 1986 году Николя впервые вместе с мамой приехал в Россию и познакомился с родней в Ставропольском крае. С тех пор молодой человек регулярно бывал в нашей стране на каникулах и одновременно продолжал учебу во Франции. Он изучал физику, математику и коммерцию.

В 2000-х годах Николя приехал в Москву, чтобы работать коммерческим директором во французской компании. И решил попробовать выращивать спаржу. Его отец выращивал эту культуру во Франции и умел ее отлично готовить, а Николя скучал по привычной полезной еде. Привез семена и посеял сначала на поле чуть менее гектара.

«Для меня это было чудесно — тишина, свежий воздух и работа на земле. Получилась вкусная, свежая спаржа. Мы начали предлагать ее ресторанам, и они с удовольствием брали. Дело в том, что в России спаржа обычно импортная. Ее выращивали до революции, но потом культура употребления в пищу этого продукта была утрачена», — объясняет собеседник.

Мужчина признается, что Россия стала для него родной. Здесь у него семья — жена и сын, которому всего полтора года. У бизнесмена есть постоянные партнеры и покупатели. Капризы погоды делу не мешают.

Фото: [ freepik.com ]

«Правда, в России для занятия бизнесом необходимо предоставлять очень много документов. Хотелось бы, чтобы эти процедуры упростили. Еще одна особенность — здесь очень тщательно следят за качеством. В России очень высокий стандарт, выше, чем в Европе. Его сложно соблюдать. Но для покупателей это, конечно, хорошо», — рассказывает Николя.

Собеседник также заявил, что было бы здорово получать больше поддержки от государства. По его словам, в России поддерживают тех, кто выращивает так называемый борщевой набор.

Буассе и Рымов собирают и сортируют спаржу вручную. Они создали ночной цех, чтобы сразу после упаковки свежий продукт отправлялся потребителям. Устраивают на своей ферме фестивали спаржи, чтобы познакомить с полезным растением как можно больше народа.

«На Западе жизнь дороже»

Николя — не единственный иностранец, которому так нравится русская земля. Уже 30 лет живет в России американский сыровар и повар Джей Клоуз. На своей ферме под Солнечногорском он производит более 50 сортов сыра.

Фото: [ Джей Клоуз/Наши Люди/youtube.com ]

«Везде в построении бизнеса есть свои сложности и особенности. На Западе жизнь дороже в целом. Конечно, в последние три года на наше дело оказал влияние коронавирус. Но в принципе все остается без изменений, а цены на наш сыр мы уже восемь лет не поднимали. Ну может быть, подняли рублей на 50 максимум», — рассказывает Джей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сыровар отмечает, что его ферма расположена рядом с трассой Москва-Санкт-Петербург, это самая большая и популярная автомагистраль России. На своей земле он построил кафе, развивает агротуризм и проводит мастер-классы — учит делать изысканные сорта сыра.

«Ресторанный бизнес везде практически одинаковый. Надо купить газовые плиты, духовки, сковородки, тарелки. Разница не очень большая. Конечно, сейчас идет СВО, но людям точно так же нужно питаться», — делится предприниматель.

Когда-то еще в 1993 году в Россию Джея пригласили друзья, обещали показать страну. Американец приехал, и ему здесь очень понравилось.

«Я был во многих странах — Австралии, Испании, Франции, Италии, Германии, на Гавайях (США) и в Мексике. Но в России жить интересно. Я видел, как менялись к лучшему Москва и Санкт-Петербург, как менялся быт людей. Здесь уже моя Родина, и уезжать я никуда не собираюсь», — заверил сыровар.

Фото: [ freepik.com ]

Ранее мы писали, что подмосковный фермер отправился на спецоперацию добровольцем, раздав имущество друзьям.