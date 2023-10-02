«Угрожал отрезать голову, издевался, унижал»: жертва домашнего насилия поделилась своей жуткой историей

Международный день ненасилия во всем мире отмечается сегодня. В нашей стране это праздник очень многих людей. Несмотря на широкую распространенность проблемы, чаще всего она затрагивает именно женщин. Так что, можно сказать, что это второе 8 марта.

В 75% случаев в России от насилия страдают именно женщины. Более 70% всех убийств представительниц слабого пола в РФ в 2020–2021 годах, согласно данным Консорциума женских неправительственных объединений, было совершено их партнерами.

Тем не менее, закон о семейно-бытовом насилии все еще не принят. Сталкивающаяся же с домашним насилием женщина часто приходит к тому, что она никому не нужна. Она становится неоднократной жертвой: сначала страдает от действия абьюзера, затем нередко от бездействия правоохранительных органов, к этому присоединяется еще и мнение общества — мол, «сама виновата».

Фото: [ freepik.com ]

Пять лет без приговора

42-летней москвичке Светлане Грачевой сегодня с утра звонили журналисты. Спросить, что она думает по поводу этого праздника. Ведь ее громкое уголовное дело по домашнему насилию на данный момент самое «долгоиграющее» в России: длится уже пятый год.

На левой руке у женщины оторваны связки и сухожилие, разорваны коллатеральные связки обоих указательных пальцев — это сделал бывший муж в 2019 году.

«Угрожал отрезать голову, издевался, унижал», — сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Светлана Грачева.

Фото: [ Из архива Светланы Грачевой ]

В 11 раз, больше, чем у кого бы то ни было в России, ей отказывали в возбуждении уголовного дела. Ее медицинскую карту потеряли, ее саму пытались отправить в психбольницу на психолого-психиатрическую экспертизу. Несмотря на то, что в феврале 2023 года экс-супругу вынесли приговор, тот избежал реального наказания, так как все сроки давности прошли.

В конце августа Второй кассационный суд России в Москве снова вынес решение в пользу Грачевой. Однако, оно до сих пор не исполняется. Высшая квалификационная коллегия судей РФ в данный момент рассматривает жалобу в отношении судей Савеловского районного суда, где находится это дело.

Фото: [ Из архива Светланы Грачевой ]

«Мы должны быть под защитой»

«Хочу обратиться к государству от имени всех женщин, которые пострадали от насилия, я очень люблю свою страну и мечтаю, чтоб права женщин, живущих в ней, были максимально защищены. Для этого нужно, чтобы уже вынесенные судебные решения выполнялись, чтобы выписывались охранные ордера, и обидчик не мог снова третировать свои жертву. Чтобы правоохранительные органы не отфутболивали заявительниц — женщин, чтобы их не унижали при подаче заявления и им не приходилось постоянно доказывать свою правоту ценой своего здоровья», — говорит Грачева.

Она надеется, что руководство страны услышит всех, пострадавших от насилия.

«Мы, которые столько лет сражаемся за справедливость, обязательно должны быть под защитой закона», — уверена женщина.

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