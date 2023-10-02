«Смотрят много сериалов»: названы признаки депрессии у пожилых людей

Депрессия — сложный диагноз для человека любого возраста. Но особенно риску этого психологического расстройства подвержены одинокие пожилые люди, как сообщают эксперты. Психолог Надежда Нарутович рассказала, как понять, что вашим бабушке и дедушке нужна помощь специалиста в этой области.

Есть признаки, которые недвусмысленно указывают на депрессивное состояние у пожилого человека. По словам собеседницы, обнаружив, что ваш престарелый родственник ведет себя определенным образом, нужно как можно скорее обратиться к психотерапевту.

На депрессию в первую очередь указывает нежелание заботиться о себе. Пенсионеры в таком подавленном состоянии часто не убирают посуду со стола и редко меняют одежду. И причина тут не всегда в физическом недомогании.

«У пожилых людей может быть неопрятный вид: они перестают за собой следить из-за сложного эмоционального состояния. Они не убираются в квартире и даже в своей комнате. Перестают готовить себе еду», — пояснила Нарутович в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Есть и еще один признак, который может многим показаться удивительным.

«Пожилые люди в депрессии смотрят много сериалов, ударяются в старые фильмы. Они пересматривают черно-белые фильмы и как будто хотят вернуться в это время. Быть в прошлом, а не здесь и сейчас», — отметила психолог.

Нарутович отметила, что в такой ситуации не стоит помогать бабушке или дедушке самостоятельно, прибегать к народной медицине и странным советам. По ее словам, дети и родственники практически бессильны в борьбе с депрессией. Настоящую помощь может оказать только квалифицированный специалист.

«Но есть способы облегчить состояние пожилых людей. Нужно сфокусировать их на каком-то хобби, например, на работе в огороде и саду, на вязании. Также помогут поездки за город или посещение интересных мероприятий в черте города проживания», — заключила эксперт.

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