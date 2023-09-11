Услышал только «Oh, my God»: российский журналист рассказал, как узнал о теракте с самолетами в Нью-Йорке

Америка 22 года назад стала другой. Врезавшиеся в башни-близнецы в Нью-Йорке пассажирские самолеты, управляемые пилотами-самоубийцами, разделили мир на «до» и «после» 9/11.

В России уже был печальный «опыт» работы журналистов в подобных условиях — за два года до этого, и тоже в сентябре, взорвались дома в Москве на улице Гурьянова и Каширском шоссе, поэтому 11 сентября 2001 они работали тоже с колес. Вот что они вспоминают об этом дне.

Как в голливудском кино

«Мы уже сдали номер газеты. Вдруг истошный крик: «Не может быть!» Все сбежались в кабинет ответственного секретаря, я сидела на полу и, не отрываясь, глядела на то, что показывает наше ТВ. Похожую картинку могли снять в любом блокбастере, в голове не укладывалось именно то, что все это взаправду, что в прямом эфире крошечные самолеты таранят Всемирный торговый центр», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» обозреватель «Московского комсомольца» Екатерина Сажнева.

Как вспоминает журналистка, было дано срочное распоряжение полностью переделать первые полосы газеты. Для этого макеты вернули из типографии. «Никогда прежде и никогда потом такого не было», — утверждает репортер.

На следующее утро у всех мировых СМИ было одно и тоже «фото номера».

«Бросай все и выключайся!»

Это сейчас просто — что бы не происходило, все сразу же снимают на мобильные телефоны и выкладывают в соцсети, можно мгновенно найти очевидцев любого ЧП. А тогда «картинка» была одна — телевизионная.

«Начали срочно искать, у кого есть знакомые в Нью-Йорке, как быстро с ними созвониться. Я набрала подруге моей младшей сестры. Та работала в госпитале в районе Манхеттена. Но мы в Москве в то время знали больше, чем они — в Америке», — отметила Екатерина.

На Нью-Йорк после терактов Россия смотрела глазами собкора НТВ Василия Арканова. Для него это тоже был первый репортаж. Вот как он потом вспоминал об этом:

«Где-то в районе Пятой авеню в автобусе у меня зазвонил мобильник. Это была координатор международного отдела из Москвы Оля Порожнякова. Она говорит: «Вася, нам нужно, чтобы ты сейчас же включился по телефону, потому что во Всемирный торговый центр врезался самолет, картинка ужасная». Я ничего не понял и начал отказываться. Какой самолет, все тихо, жизнь течет, народ газетки читает. Оля говорит: «Бросай все и включайся. Ты должен». Единственное, что мне пришло в голову, — позвонить своей знакомой и попросить ее включить телевизор. Прошло несколько секунд — и вдруг я слышу: «Oh, my God! (Боже мой — Прим. ред.)». Больше она ничего произнести не могла. И в эту минуту, как по команде, у всех в автобусе стали трезвонить мобильники», — вспомнил Арканов.

Россиянка Ирина М. была замужем за бизнесменом и ждала первенца. Рожать решили лететь через полмира — Майами, ради американского паспорта.

«И вот я понимаю, что на меня никто не обращает внимания, что нет ни врачей, ни медсестер. Все убежали куда-то, кричат что-то, а у меня английский нулевой. С горя подумала, неужели это от того, что я русская? Зачем мы из Москвы прилетели, дома с меня бы пылинки сдували. И только потом уже, когда сын появился на свет, мне объяснили, что случилось 11 сентября», — отметила Ирина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил Америке новым 11 сентября.