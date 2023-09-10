Медведев пригрозил США новым терактом, аналогичным 11 сентября

Вашингтон в своей внешней политике нарушил практически все из возможных красных линий, и есть серьезный риск, что США могут дождаться момента, когда террористы совершат на страну схожую с терактом 11 сентября 2001 года атаку, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, действия западных стран во главе с США вполне могут спровоцировать руководителей держав, обладающих в своем арсенале ядерным оружием, на применение оружия массового поражения.

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 09.11.2001, но с атомной или биологической составляющей», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсетях.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные в убийстве мирных жителей Донбасса понесут заслуженную кару. Именно поэтому специальная военная операция будет идти до полного достижения своих целей, подчеркнул он.