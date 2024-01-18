Успели дозвониться: эти бойцы СВО погибли сразу после того, как поговорили с родными

Корреспондент «Подмосковье сегодня» уже давно собирает истории бойцов спецоперации, которые погибли на передовой. Сегодня мы расскажем о тех, кто успел попрощаться с близкими перед тем, как уйти из жизни. Трогательные истории и слова, от которых кровь стынет в жилах — в нашем материале вы узнаете о тех храбрецах, которые защищали нашу Родину до последнего вздоха.

«Когда вернусь, пойду в храм»

24-летний Эдуард Реунов из Костромы вырос в дружной семье. Он был любимым младшим братом для Виктории Хагиевой. Болезненный мальчик вырос в настоящего артиста, который не боялся выступать не только на олимпиадах, но и в КВН. Но на втором курсе сельхозакадемии, где он учился, Эдуард вдруг решил идти в армию. Реунов попал к десантникам, а когда началась спецоперация, поехал на передовую.

В сентябре 2022 года Эдуард сражался в Херсонской области. За сутки до рокового дня бойцы выезжали в Крым забирать своих отпускников. Колонна попала под обстрелы, снаряды били по мосту у Каховской ГЭС. Военные провели ночь на полуострове, и оттуда Эдуард написал родным, что перебирался по понтонным переправам.

«Вечером третьего сентября брат ехал обратно и, пока была связь, набрал нам. Он сказал, что самое страшное позади. Мама тогда посоветовала брату: «Читай все молитвы, какие знаешь, благодари Господа, что дал вам благополучно проехать». А Эдик признался: «Бог меня тут уже много раз спасал. Когда я вернусь домой, то вместе с вами пойду в храм», — рассказала сестра Виктория журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

После этого связь с бойцом пропала. Позже выяснилось, что Эдуард погиб на следующий день, 4-го сентября 2022 года от удара американских гаубиц. Парень, как и обещал, приехал в храм. Правда, уже в гробу.

Фото: [ из личного архива Виктории Хагиевой ]

«Моргнуть не успеете, как я вернусь»

Российский солдат Станислав Брума из Инты нашел личное счастье «за ленточкой», когда в Кременной отправился в магазин. Его суженой стала продавщица Кристина. Пулеметчик быстро сошелся с украинкой и принял ее дочь, как родную.

Почти всю зарплату солдат тратил на запчасти для техники, провизию и окопные свечи. Он буквально жил фронтом. При первой же возможности Станислав вывез любимую с дочкой из зоны соприкосновения, но оставаться с ними не стал.

«Через пару дней после венчания в церкви, Станислав снова вернулся «за ленточку». Он позвонил нам в последний раз 18 августа 2023 года. Последними его словами были: «Моргнуть не успеете, как я вернусь», но он погиб в тот же вечер под артобстрелом в Соледаре», — вздохнула падчерица Анастасия.

Станиславу Брума было 32 года.

Фото: [ Социальные сети ]

«Люблю вас и Настю»

Дмитрий Вторушин из Забайкальского края с детства грезил о полетах. Парашюты были его мечтой, и когда в армии его определили в десантники, Дима был счастлив. Но до ухода в ряды Вооруженных сил солдат успел найти счастье в личной жизни — парень серьезно влюбился.

Как рассказала мама бойца Олеся, свою судьбу Дима встретил, когда учился в колледже. Настя зашла в комнату, где жил Вторушин, с санитарной проверкой. Она обходила студентов с ревизией, и Дима влюбился мгновенно! Но девушка не сразу согласилась встречаться.

«Это было волнительное время в жизни моего сына. Он долго ухаживал за Настей, и его усилия привели к тому, что они начали встречаться», — рассказала Олеся корреспонденту Regions.

Когда Вторушин отправился на спецоперацию, он старался всегда изыскать способ передать весточку родным и, конечно, любимой девушке. Десантник планировал жениться и незадолго до гибели написал: «Люблю вас и Настю».

Последний звонок состоялся 28 августа 2022 года. Уже на следующий день Дима осознанно отказался от личного счастья: он прикрыл собой раненого товарища. Вторушин получил осколок в живот, который его и погубил.

Фото: [ из личного архива Олеси Вторушиной ]

«Соскучился по дому»

Морпеху из Удмуртии Вадиму Шарафетдинову навсегда останется 23 года. Несмотря на то, что в семье никто не носил погонов, Вадим с малолетства мечтал стать военным. Любимой игрой у мальчика были «войнушки».

Вадим заключил контракт с Минобороны во время прохождения срочной службы. Так он стал морским пехотинцем в городе Севастополе. А с 24 февраля 2022 года Шарафетдинов был на передовой. Сперва сражался в Мелитополе. Когда он вышел после страшных боев, мама Адиля умоляла сына вернуться домой, разорвать контракт. Но боец не слушал.

Вадим поехал в Мариуполь, там он и погиб 31 марта 2022 года от гранаты, которую бросили нацисты.

«В последний раз мы с сыном разговаривали 29 марта по видео. Тогда бойцы вышли из Мариуполя. Лишь появилась связь, сын набрал: «Не волнуйся, мама. У нас все нормально». И признался: «Я очень соскучился по дому», — вспомнила последнюю беседу Адиля Шарафетдинова.

Через день отважного морпеха не стало, домой он попал в цинковом гробу.

Фото: [ из личного архива Адили Шарафетдиновой ]

«Я тебе такое расскажу!»

Разведчик Никита Иванов немного не дожил до 21 года. Он успел жениться, но детей после себя не оставил. Последний раз он позвонил маме Юлии с передовой 23 марта 2022. Он набрал по видеосвязи с незнакомого номера.

Уже позже выяснилось, что в тот день всем разведчикам пришло сообщение от украинцев: «Сдавайтесь, все равно погибнете». Тогда почти все бойцы нашли возможность позвонить домой. Правда, про страшное никто не говорил.

«Я поговорила с сыном, как обычно, но затем Никита попросил меня назвать телефоны отца и бабушки. Им он тоже хотел набрать. Я тогда поделилась, что мы с папой начали ходить в церковь, и наш отец Сергий ему передает привет. Тогда сын попросил и его номер тоже. Он сказал: «Приду и с вами буду в храм ходить. Я тебе такое расскажу!.. А вообще все хорошо», — процитировала последнюю беседу мать.

После этого боец числился пропавшим без вести 2,5 месяца. Скорее всего, он погиб уже через день вместе со всем взводом под Малой Роганью.

Фото: [ из личного архива Юлии Ивановой ]

Ранее мы писали, как мать предчувствовала гибель сына на СВО.