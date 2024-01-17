«У меня в бизнесе поперло, не к добру»: мать предчувствовала гибель сына на СВО

Сын Светланы Якиманской Иван отправился на спецоперацию в группе десантников. Парень из Владимирской области оказался под Кременной в разведотряде. Он пробыл на фронте около двух месяцев, и в это время обеспокоенная мать помогала сыну, как могла. Но ее не покидало дурное предчувствие, которое она изо всех сил в себе подавляла.

Иван по долгу службы отправлялся на задания в стан противника. Для работы ему нужна была удобная униформа. Светлана высылала сыну деньги, чтобы он купил хороший бронежилет и тактическую обувь.

«Новый бронежилет разлетелся в клочья при первой же бомбежке, а тот, который Ване выдали в армии, он отправил домой. Ребята просили по возможности у родных прислать деньги на дополнительные расходы. Близкие, конечно, слали, кто сколько мог. А у меня тогда в бизнесе как поперло, и я аж испугалась: это не к добру», — отметила Светлана в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Якиманская могла себе позволить отправить сыну крупные суммы, и в общей сложности, как она позже посчитала, женщина выслала на помощь фронту около 400 тыс. рублей. Но это не уберегло Ивана от неминуемой гибели.

«Отряд сына нарвался на опорный пункт ВСУ. Ване снайперская пуля попала прямиком в сердце, вошла выше левого соска. Когда его привезли, была надежда на ошибку, потому что служил еще его однофамилец. Но когда я увидела Ваню, он лежал, как живой. Нам разрешили переложить сына в свой гроб, мы его похоронили с почестями», — вздохнула Светлана.

Даже те деньги, которые дало государство после гибели бойца, семья долгое время не могла получить. Было просто не до них. Наконец, отец Ивана все организовал, написал заявление на себя со Светланой и на сына солдата.

«После этого я закрыла ипотеку на Ванину квартиру и переписала все на внука. Оставшиеся средства потратили на покупку дачи, ее тоже записали на внука и на моего младшего сына. У меня по факту ничего нет, потому что мне ничего не нужно. Ничто не вернет мне сына», — сказала Якиманская.

Историю о том, каким рос Иван Якиманский, и как он попал на СВО, читайте здесь.