Увидеть Париж, но не умереть: как во Франции будут защищать Олимпиаду от террористов

Во Франции могут отменить церемонию открытия Олимпиады. Дело в том, что после трагедии в Подмосковье французские власти тоже опасаются крупных терактов. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Эксперты рассказали нам, какие еще решения могут принять в связи с Олимпиадой и какие соревнования такого уровня уже атаковали террористы.

Деньги или безопасность

Летние игры 2024 года будут уже третьей Олимпиадой, которая пройдет во Франции. Об этом напомнила юрист и специалист по международному праву Марина Силкина.

«Но французские спецслужбы настоятельно рекомендуют отменить церемонию открытия из-за угрозы терактов. Скорее всего, какая-то информация об этом есть. Не может быть такого, чтобы они просто хотели подстраховаться. Ведь любая Олимпиада – это не только праздник, но и приток денег от туристов и спонсоров-рекламодателей», – заявила Силкина интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Фото: unsplash.com ]

Она уверена, что церемонию открытия все-таки не отменят, но программу могут существенно сократить.

Проснутся спящие

Мировые СМИ пишут, что после теракта в «Крокусе» французская разведка опасается возвращения массового терроризма, о котором в Европе успели забыть. Например, вполне могут активизироваться «спящие ячейки» из трех-четырех человек.

«Нынешний формат парада спортсменов на Сене создает слишком много рисков. Мы должны перейти к плану Б», – сообщил журналистам источник во французской разведке.

Игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Церемонию открытия собирались провести на реке Сене. Более 160 лодок должны были провезти спортсменов мимо Лувра и Эйфелевой башни.

Пока не совсем ясно, изменится ли этот план, и насколько безопасным будет подобное шоу. С одной стороны, сейчас везде установлены камеры видеонаблюдения, работает цифровой контроль. С другой – церемонию планируют провести на открытом воздухе, а это повышает риски.

Трагический опыт

Увы, в истории уже были случаи, когда олимпийские торжества омрачались терактами. Самое громкое нападение произошло в 1972 году в Мюнхене. Атаку спланировала палестинская организация «Черный сентябрь».

«Надо отметить, что граждане Израиля беспокоились за свою безопасность, так как на 1960-1970-е годы пришлось серьезное обострение арабо-израильского конфликта. Но в те времена считалось, что на спортивных мероприятиях дополнительных мер безопасности не требуется», – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» историк Андрей Томилин.

Подобная беспечность стоила жизни 11 спортсменам из сборной Израиля, а также одному полицейскому из ФРГ. В перестрелке с полицией погибли 5 из 8 террористов.

«С тех пор охрана спортивных соревнований была значительно усилена, поэтому количество терактов можно пересчитать по пальцам. Два человека погибли от взрыва на Олимпиаде в США в 1996 году. В 2002 году на футбольном матче в Испании взорвали машину, но обошлось без жертв. Более ста человек погибло в 2010-м в Ираке, где смертник подорвал себя на волейбольном матче», – продолжает эксперт.

Экзамен для Макрона

Что касается столицы Франции, то там ситуация с безопасностью оставляет желать лучшего. В городе высок уровень преступности, в том числе в среде мигрантов.

«Для Макрона и его команды обеспечение безопасности участников Олимпиады в текущих условиях может стать серьезным экзаменом», – полагает юрист Силкина.

Фото: [ Фото: unsplash.com ]

По ее мнению, Олимпиаду вполне могут перенести, как это было сделано во время пандемии ковида: Игры в Токио перенесли с 2020 на 2021 год. Еще один вариант – провести Игры в закрытом режиме, без зрителей. В таком формате Олимпиада проходила в Пекине в 2022 году.

«Так или иначе, участие российских спортсменов серьезно ограничено санкциями, так что вряд ли в Париже будет много туристов из нашей страны», – отметила Силкина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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