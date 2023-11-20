В Хельсинки — через Стамбул или Ереван: как будут жить россияне с дачами в Финляндии в случае закрытия всех КПП

Кабинет министров Финляндии готов рассмотреть полное закрытие границы с Россией, выяснило издание Iltalehti. Хельсинки обвиняет Москву в провоцировании миграционного кризиса — якобы на пограничных переходах скопились африканские и ближневосточные беженцы на велосипедах и самокатах, которые непонятно, как туда попали.

Кремль свое влияние на этот процесс отрицает. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистами заявил, что ничего, кроме глубокого сожаления, решение о полном закрытии границы не вызывает. Он также напомнил, что ранее между Россией и Финляндией были прагматичные, но добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении.

Заграждения на мосту

Вслед за Финляндией о возможности полностью закрыть границы заявили Норвегия с Эстонией.

«Переход между российским Ивангородом и эстонской Нарвой проходит по мосту. Сразу после известия о закрытии финских КПП тут тоже разместили бетонные ограждения, чтобы задержать поток беженцев, если они поедут сюда от финской границы. А с конца февраля 2024 года этот КПП собираются вообще закрыть на ремонт, никто не знает, как надолго, — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Андрес Вальме, эстонский правозащитник.

Фото: [ turvopros.com ]

На владельцев дач подадут в суд

Больше всего от случившегося, подчеркнул эксперт, пострадали жители Санкт-Петербурга, у которых были дачи в Эстонии. Начиная со времен пандемии эти люди не могли посещать свою недвижимость, а сейчас они не только туда не в состоянии добраться, но даже и дистанционно заплатить налоги — невозможен банковский перевод.

«В перспективе это означает, что на многих российских собственников эстонские власти подадут в суд и за неуплату, они могут потерять свои дачи», — объяснил Вальме.

Он подчеркнул, что пока эта проблема решения не имеет. Тем более, что политики все больше закручивают гайки.

«В Финляндии точно такая же ситуация с приобретенными россиянами квартирами. Карты заблокированы, коммуналку не оплатить, самим не приехать, вот и будут за долги выставлять на продажу», — рассказала о ситуации в Хельсинки «русская жена» Анастасия К.

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Она также посетовала, что смешанные семьи с родственниками в России, на которых закрытие границ повлияло сильнее всего, все равно будут ездить друг к другу.

«Только теперь в Хельсинки из Питера придется добираться через Стамбул или Ереван», — констатировала женщина.

Ранее мы писали о том, как на прошлой неделе закрывались первые КПП между Россией и Финляндией.