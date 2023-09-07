В медицинской маске и с шевроном ЧВК: живодер напал на двух собак в Подмосковье

Живодер в конце июля с особой жестокостью зарезал двух собак в подмосковном Щелково. Одно животное погибло на месте, второе сбежало и получило медицинскую помощь.

Сам живодер, возможно, служил в ЧВК «Вагнер». Очевидцы запомнили узнаваемый шеврон на его левом плече. Найти и привлечь к ответственности злоумышленника не могут до сих пор. Неравнодушные граждане написали петицию в правоохранительные органы, в ней они предположили, что преступник напал на животных не просто так, он мог искать по городу другие жертвы.

Два хвостатых друга

28 июля в Щелково произошла трагедия. В пять часов утра камеры засекли, как неизвестный мужчина, который вел на поводке своего пса, вдруг ни с того ни с сего набросился на двух собак, которые до этого мирно дремали.

Собак звали Бетховен и Каштанка. Они были неразлучными более десяти лет, обитали рядом с Молодежным центром «Навигатор».

«Вы не представляете, они даже дорогу на зеленый свет умели переходить. Ждали, когда загорится светофор. И шли все время вместе, рядом», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Ольга, посетительница молодежного центра.

Что побудило неизвестного прохожего применить оружие к животным, которые его даже не трогали? Зачем он вообще выгуливал питомца в пять часов утра? Его ли это собака? Немногочисленные очевидцы рассказывают, что та была очень напугана и поджимала хвост. Версия о том, что Каштанка и Бетховен напали на своего обидчика первыми, не подтверждается — на видео можно разглядеть, что они даже не успевают отреагировать на агрессию.

От полученных ранений Бетховен скончался сразу. Каштанку отвезли в ветлечебницу, которая располагалась неподалеку.

«Одна из волонтеров оплатила операцию, уже на следующий день Каштанка гуляла в повязке. Ее водили на перевязки, капельницы, снимали швы», — рассказала Ирина Артамонова, автор петиции, в которой жители Щелково требуют найти виновного в жестоком убийстве.

Не хотел, чтобы его опознали

Еще одна свидетельница разглядела, что после случившегося живодер еще раз вернулся на место преступления, не исключено, хотел добить оставшуюся в живых Каштанку. По воспоминаниям жителей, на лице у него была медицинская маска. Что тоже достаточно странно: пандемия давно закончилась. Возможно, он просто не хотел, чтобы его опознали.

Очевидцы также отмечают, что мужчина был в камуфляже и с шевроном на левом рукаве. Такая нашивка видна и на скрине фото. Подозреваемого, предположительно, узнали, несмотря на то, что он прятал свое лицо. Со слов тех, кто с ним знаком, Александр К. действительно недавно вернулся из зоны боевых действий. Ранее побывал в Сирии. До этого служил в армии. Судя по подробностям биографии и деталям нашивки — не исключено, что он связан с ЧВК «Вагнер».

Фото: [ Соцсети ]

Тоскует по Бетховену

Проверкой дела занимается участковый Сергей Меньшиков. Но от комментариев нашему изданию страж порядка отказался, переадресовав все вопросы в городскую прокуратуру. Там только подтверждают информацию о том, что уголовное дело было возбуждено по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), однако злоумышленника до сих пор не нашли.

«В доме, где он проживает, никто не открывает дверь. Не исключено, что он снова уехал по контракту. Мы опасаемся, что искать его так никто и не станет, и что он станет делать, когда вернется, даже подумать страшно», — тревожатся местные жители.

Волонтеры переживают за состояние Каштанки: да, собака выздоровела, но она даже не подходит к тому месту, где они обычно лежали с Бетховеном — тоскует по нему. Инициативная группа договорилась на днях встретиться с участковым, чтобы выяснить, что сейчас происходит с уголовным делом, они хотят проверить свое предположение о личности нападавшего и увидеть его настоящее фото.

Ранее стало известно, что жители Петрозаводска разыскивают другого мужчину-живодера.