В Париже нашествие клопов: французы винят украинских беженцев

Париж захватили клопы. Под угрозой срыва летняя Олимпиада-2024. Причем кровососущие обитают не только в домах и квартирах, они практически везде: скачут по сидениям в метро и автобусах, бегают в больницах, кинотеатрах и даже в аэропорту Шарля де Голля.

Власти обвиняют во всем туристов и украинских мигрантов. И это странно. Страны СНГ в этом плане всегда были вне подозрений. И валить все на беженцев, которых сами же и позвали, более, чем некрасиво. Скорее, их могли привезти с Ближнего Востока или из Африки. Своих арабов и алжирцев во Франции тоже хватает.

Кстати, более серьезная проблема с клоповниками во французской столице существовала еще до пандемии. Правда тогда ей не уделяли внимания.

У нас тараканы, у вас клопы

«Несколько лет назад, еще до всех этих ограничений, я была в командировке в Париже. Ночевала на первый взгляд в приличном маленьком отеле в историческом центре. Как потом выяснилось, его хозяева были арабами. Когда я встала утром, то увидела, что вся постель усеяна черными двигавшимися точками. Я не знала, как выглядят клопы, поэтому за завтраком поинтересовалась, что это за мошки такие», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» журналистка Екатерина С.

По ее словам, когда ей объяснили, что это постельные клопы, которые не редкость в Париже, ей стало откровенно плохо. Она поехала на интервью к знакомой Марины Влади и Владимира Высоцкого, где одна француженка, вспоминая о своих визитах в Москву в 60-х, заметила, как много в советской столице было тараканов и какой это был ужас.

«Я не выдержала: тараканы у нас полвека назад? Да у вас сегодня сплошные клопы! Мадам была в негодовании. Когда я вернулась в отель, он был закрыт на санобработку. Оказалась, она позвонила в мэрию и потребовала немедленно привести все в порядок и не позориться», — объяснила журналистка.

Укусили американского генерала

Российскую журналистку, как и остальных жильцов, переселили в отель выше категорией, но наша собеседница отметила, что все равно боялась заснуть на кровати, поэтому придвинула два стула и спала калачиком на них. Она подчеркнула, что теперь Париж для нее навсегда ассоциируется не с Эйфелевой Башней и Лувром, а с этими противными насекомыми.

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«Клопы передают огромное количество инфекционных заболеваний через кровь. Тут нужно понимать, какие клопы, откуда они, кого и как покусали. И в Европе, и в Африке их существует огромное количество разных видов. Помнится, у одного американского генерала нашли заболевание, передающееся через укус клопа. Самое главное, что бороться с ними очень сложно, практически невозможно, они выживают при любых обстоятельствах», — прокомментировал ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор медицинских наук, профессор, вирусолог Николай Малышев.

Между тем французские дезинфекторы на фоне всеобщей паники задрали цены, и теперь обработка одного только помещения доходит чуть ли не до нескольких тысяч долларов. Но и это не помогает, так как клопы становятся устойчивыми к отраве.

«Сейчас мне предстоит возвращаться во Францию. Меня уже предупредили, что всех приезжающих из стран Восточной Европы станут очень тщательно досматривать и раздевать едва ли не догола», — пожаловался нам Юрий У., французский гражданин российского происхождения.

Клопы из соцсетей

Власти Франции призывают жителей не переживать и утверждают, что случаев появления клопов в общественном транспорте не зафиксировано. В ответ пользователи соцсетей выкладывают видео скачущих по сидениям «непрошеных гостей». Оппозиция тоже поднимает эту тему на щит. Именно поэтому партия президента Эммануэля Макрона в начале следующего года планирует представить законопроект по борьбе с клопами.

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с несколькими фирмами по обработке квартир от насекомых в Москве, а те подтвердили, что заказов очень много, но какого-то резкого роста нет. Возможно, потому, что границы с ЕС закрыты.

«В основном жалуются люди, которые живут в одном подъезде со съемщиками-мигрантами. Те привезли насекомых с собой. Обработка у нас стоит от двух тысяч рублей одним компонентом, обычно требуется два-три компонента. Стоимость, естественно, увеличивается», — сообщили нам в одной из компаний.

Ранее мы объясняли, как понять, что у вас в квартире поселились клопы.