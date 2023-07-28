Ищите насекомых, яйца и экскременты: что делать, если на утро вы обнаружили у себя странные укусы

Обнаружить у себя укусы клопов — это всегда очень неприятно. И дело не только в неприятных ощущениях на коже. Ведь можно обратиться к врачу и получить нужные рекомендации. Куда сложнее избавиться от источника проблемы.

Для начала проверьте свою постель, затем мягкую мебель. Ищите не только самих насекомых, но их яйца, останки и экскременты. Особенно тщательно осмотрите, швы и стыки, щели и складки. А также плинтуса, трещины в стенах и сколы краски.

«Для начала придется хорошенько пропылесосить квартиру, особенно места обитания паразитов. Кстати, не забудьте после почистить пылесос. Труднодоступные места нужно обработать уксусом или отпаривателем. Второй вариант предпочтительнее. Также обязательно перестирайте всю зараженную одежду и постельное белье при температуре выше 50 градусов», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудник службы дезинсекции Василий Буров.

Все, что нельзя стирать, можно герметично упаковать, обработав специальным средством от клопов. Кроме того, клопы и их яйца гибнут при низкой температуре. Так что в теории можно просто убрать вещи в морозилку.

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