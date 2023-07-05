«Вика, все, жизнь закончилась»: сестра узнала о смерти брата-десантника, когда уже думала, что он спасся

Виктория Хагиева отлично помнит тот день, когда ей, 11-летней девочке, родители сообщили о том, что у нее будет сестричка или братик. Вика прыгала от счастья. Тогда никто не знал, что еще не родившийся, но уже любимый всеми Эдуард решит защищать Родину и погибнет в свои 24 года.

Эдуард Реунов родился 28 июля 1998 года. Маме он дался очень непросто: сначала мучительные осложненные роды, потом страшные диагнозы у малыша.

Любимый младший брат

«Я видела, как в первые минуты жизни брата несли по коридору, а он даже не дышал. Маму и Эдика направили в Кострому, ему ставили кучу страшных диагнозов. Врачи пугали, что он будет плохо развиваться. Но все сложилось иначе», — вспоминает Хагиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В раннем детстве мальчик действительно часто болел: кашлял и даже задыхался. Но вдруг незаметно для окружающих он вдруг стал бодрым, энергичным сорванцом, которого со школы ни разу не положили в больницу.

«Брат хорошо учился и любил спорт. Но, как и любой младший брат, шкодничал: следил за мной, подслушивал разговоры по телефону и мешал учить уроки. Эдик мог подопнуть и ущипнуть меня, взрослую девушку», — улыбается Виктория.

С каждым днем родные гордились парнем все больше: олимпиады, соревнования, участие в КВН. На выпускном в 11 классе сестра не могла отвести глаз от своего артистичного брата. Потом Реунов поступил в Костромскую сельхозакадемию на электроэнергетику и электротехнику, а сестра с нетерпением ждала выходных, когда младший брат из общежития приезжал к ней в гости.

Эдуард учился в магистратуре, когда на втором годе обучения он заявил родным, что загруженность очень маленькая, и у него много свободного времени. Со своей первой группой здоровья парень решил, что после учебы его все равно возьмут в армию, поэтому он заключил контракт с Минобороны и заочно доучивался. Так Реунов и стал военнослужащим 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка в ноябре 2021 года, за несколько месяцев до начала СВО.

Фото: [ из личного архива семьи Реуновых ]

Самое страшное позади

В декабре у Реунова прошли первые учения, а в январе солдат уже отправили в Казахстан на миротворческую миссию.

«Эта командировка просто вынула наши сердца. Как же мы волновались и как потом «выдохнули», когда она окончилась. Уже в первый месяц службы Эдик повзрослел, возмужал на глазах. Дома успел побыть лишь несколько недель, а потом — 16-е февраля и выезд на учения, который закончился отправкой на Украину», — отмечает Хагиева.

В сентябре прошлого года, незадолго до своей гибели, Эдуард выполнял задачи в Херсонской области. Его прикомандировали к ракетным войскам вместе с сослуживцами-десантниками. За сутки до роковых событий ребята выезжали на территорию Крыма забирать своих отпускников. Уже тогда начались обстрелы, которые повредили Антоновский мост у Каховской ГЭС. Бойцы заночевали в Крыму, и оттуда Реунов написал, что они перебирались по понтонным переправам. Вечером 3-го сентября он уже ехал обратно в расположение и, пока была связь, говорил родным, что самое страшное позади.

Как вспоминает Виктория, тогда мама сказала: «Читай все молитвы, которые знаешь, благодари Бога, что вы смогли все проехать». А Эдуард ответил: «Меня Бог здесь уже очень много раз спасал. Когда я вернусь домой, то вместе с вами пойдем в храм».

Фото: [ из личного архива семьи Реуновых ]

«Вика, все, жизнь закончилась»

«Это был наш последний разговор, а потом связь прервалась на пару дней, и мы не находили себе места. Это было необычно, ведь раньше связи могло не быть месяц, но на этот раз нас преследовало ощущение беды, в чем мы боялись друг другу признаться. Потом оказалось, что американские гаубицы ударили по их лагерю», — говорит сестра бойца.

Военком сообщил родителям о случившемся 6-го сентября. Закончились семь месяцев ада для семьи Реуновых, когда все родные не спали ночами, молились, плакали и изнывали от бессилия и отчаяния. И начались новые, уже не знавшие конца.

«Мне на работу позвонил папа и сказал: «Вика, все, жизнь закончилась. Эдик погиб 4-го сентября». С этого момента жизнь стала иной и уже никогда не будет прежней. А 12 сентября брат, как и обещал, отправился в храм. Пришли все, кто никогда бы не собрался в иных обстоятельствах», — вздыхает Хагиева.

Духовой оркестр и море цветов, военные в парадной форме и торжественные залпы из орудий. По словам сестры, Эдик даже в гробу был очень красивым, будто спал. В последний раз все пришедшие любовались через окошко в цинковом гробу густыми бровями, длинными ресницами и родинкой на щеке.

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