Влезут все: подмосковная школа примет 707 первоклашек в этом году

В Московской области есть школы-лидеры по числу первоклашек, список образовательных учреждений интернет-изданию «Подмосковье сегодня» предоставило Министерство образования региона. Первое место заняло МБОУ ОЦ «Флагман» в Одинцово, куда 1 сентября впервые пойдут 707 учеников — больше всех в Подмосковье.

Чуть меньше учеников — 658 — поступят на обучение в МАОУ «Бутовская СОШ № 2» в Ленинском городском округе. Далее идут МБОУ «Бутовская СОШ №1» (Ленинский г.о., 642 ученика), МОУ СОШ №28 (Люберцы, 603 ученика), МАОУ «Видновская СОШ №11» (Ленинский г.о., 531), МБОУ СОШ №12 (Балашиха, 527) и МБОУ Лесногородская СОШ (Одинцово, 526).

Наталья Вячеславовна Куфаева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе во «Флагмане», рассказала нашему изданию, как школа в Одинцове справится с таким наплывом первоклашек.

22 по 30

В 2023-2024 учебном году здесь будет 22 первых класса. И каждому присвоят литеру по алфавиту.

«При этом в наименовании класса мы проставляем и номер корпуса. Например, 1 «А/3» класс. Это значит, что 1 «А» класс обучается в корпусе №3», — пояснила Куфаева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Средняя наполняемость класса, по словам сотрудницы МБОУ, составит 30 человек. У каждого из них будет один классный руководитель, без помощников. Все ученики будут приходить на занятия в единой школьной форме темно-синего цвета.

«В новом учебном году в нашем образовательном центре будет работать 283 учителя. Поиск кадров мы осуществляем через платформу Headhunter.ru, с помощью местных соцсетей, распространяем информацию через «ВКонтакте» и мессенджеры. Нагрузку на учителей распределяем с учетом количества часов в учебном плане, образовательной программы и нашего кадрового обеспечения», — рассказала завуч.

В среднем, добавила она, нагрузка на учителей в образовательном центре составляет 26 часов, это время включает и внеурочную деятельность.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Великая перетасовка

В таком составе, продолжила Куфаева, 22 класса проучатся целых четыре года. Педагог поделилась, что в связи с тем, что МБОУ имеет статус образовательной организации с углубленным изучением отдельных предметов, перед переходом в сначала в пятый, а потом и в десятый класс школьников снова распределят.

«После получения начального общего образования обучающиеся и их родители выбирают направление: математическое, гуманитарное, лингвистическое или общеобразовательное. А в 10-11 классах вводится профильное обучение на выбор. Направлений всего пять: гуманитарной (два варианта), социально-экономическое, естественно-научное и технологическое (два варианта)», —раскрыла собеседница издания.

Расписание для 700

Осталось понять, как руководство школы в Одинцово составило расписание для такого большого количества учащихся и классов. Как пояснила Куфаева, это обсуждалось еще в конце прошлого учебного года.

«Макет расписания на будущий учебный год составляется в мае. А далее, в течение летних месяцев, он корректируется с учетом изменений в учебных планах, расстановки кадров, изменения контингента и прочих нюансов. Для нашего образовательного центра составление расписания является долгим и кропотливом процессом, над которым работает административная команда», — сказала завуч.

Кстати, если в этом году «Флагман» встретит 707 новых учеников, то в первых классах прошлого года 703 человека. То есть всего на четыре меньше — простая арифметика.

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