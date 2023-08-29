Названы лучшие частные школы Московской области

В частности, были рассмотрены результаты государственной итоговой аттестации и участие школьников в олимпиадах, также оценивалось умение администраций образовательных учреждений создать атмосферу сотрудничества и обеспечить открытость информации о своей работе, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Так, в тройку лидеров в этом году вошли «Павловская гимназия», школа «Президент» и частный лицей «Экус», уточнили ведомстве. Там добавили, что сорок три школы значительно повысили показатели своей работы. Полный рейтинг частных образовательных учреждений доступен по ссылке.

Фото: [ пресс-служба министерства образования МО ] Фото: [ пресс-служба министерства образования МО ] Фото: [ пресс-служба министерства образования МО ]

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о подготовке подмосковных школ к новому учебному году.