Войны, катаклизмы и смерть: ясновидящая рассказала, верить ли предсказаниям Нострадамуса на 2024 год

Многие верят — чтобы узнать будущее, нужно заглянуть в прошлое. И тут на помощь приходит Нострадамус — знаменитый французский астролог, фармацевт и алхимик, которому приписывают удивительный дар ясновидения, однако его катрены зашифрованы так хитро, что их можно «привязать» практически к любым историческим событиям.

Не обошел он своим вниманием и наступающий 2024 год, который, если верить его пророчествам, спокойным не будет. Известная ясновидящая и целительница Бэла Уайт вместе с нами ознакомилась с предсказаниями Нострадамуса и рассказала, чему можно верить, а что является очередной сказкой толкователей зашифрованных посланий.

Фото: [ freepik.com ]

Природные катастрофы

По ее словам, пророчества Мишеля Нострадамуса были написаны в форме рифмованных катренов — четверостиший, которые группировались в центурии — то есть сотни или века. Одно из главных предсказаний Нострадамуса на 2024 год — это страшные природные катастрофы. Особенно тяжело придется Северной Америке и Европе. На другие уголки планеты обрушится страшная засуха, что вызовет голод и множество смертей. Конечно же, нет никакой ясности, какие конкретно страны пострадают.

Толкователи увидели в посланиях Нострадамуса и смену мировых лидеров, и перестановки в Ватикане. Также стоит ожидать прихода очередной болезни, какой конкретно — ответа нет. Ясновидящая уверена, что все эти события очень вероятны.

«Войны, эпидемии, катастрофы, смерть высокопоставленных лиц. Если сделать достаточное количество предсказаний, некоторые из них обязательно сбудутся. А ради повышения собственного авторитета и доверия к себе Нострадамус вставлял в свои катрены пророчества постфактум. Он как бы между делом предсказывал события, которые уже произошли», — рассказала Уайт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не удивлена ясновидящая и предсказаниями Нострадамуса по поводу страшных катастроф.

«Он писал, что именно ущерб, нанесенный природой человеку, спровоцирует серьезные межнациональные конфликты, борьбу за ресурсы, разрушение экономической системы, что приведет к разрухе, безработице и голоду. Можно сказать, что эти предсказания актуальны в любой год жизни нашей цивилизации. Такие катаклизмы случаются во все времена», — подчеркнула Уайт.

Упадет астероид

Ясновидящая отметила, что еще одно предсказание Нострадамуса связано с падением на Землю астероида, в результате которого погибнет много людей.

«Совсем неясно, когда именно произойдет этот удар, но очевидно, что сомнений в том, что в будущем с неба упадет «великий огонь», нет. Может быть, когда-нибудь и упадет», — отметила Уайт.

Фото: [ freepik.com ]

Роботы заменят людей

Нострадамус не смог обойти своим вниманием развитие информационных технологий и создание роботов, которые смогут заменить человека в некоторых сферах.

«Все свои предсказания Нострадамус тщательно зашифровывал. Катрены были написаны на смеси четырех языков. В них практически не указывалось никаких дат, и они были специально перепутаны», — пояснила Уайт.

Ранее ясновидящая предсказала начало третьей мировой войны.