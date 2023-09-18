«Вопросов у таможни не возникло»: стало известно, как привезти из-за границы вещь санкционной марки

Пока что в Европа закрыла въезд на свою территорию россиянам на личных автомобилях. Не исключена и угроза конфискации личных вещей граждан.

Понятно, что с поездками за границу следует завязывать, чтобы не вернуться на Родину голым. Но как же быть тем, кто привык ездить туда на шоппинг даже в условиях санкций?

Для этого есть байеры — новые челночники

«Когда собиралась домой на прошлые летние каникулы, друзья и родственники заказали огромное количество покупок: от косметики, которой у нас больше нет, до четырех пар кроссовок. Пришлось оплачивать два багажа, но вопросов у таможни не возникло. Мы с подругами примерно одного размера, объяснила бы, что это для личного пользования», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 22-летняя байер Карина К. из Екатеринбурга, которая учится в университете в Стамбуле.

Так как с Европой отношения ухудшаются с каждым днем, то теперь «Мекка шоппинга» — Турция. Тем более, что и отношения между государствами дружественные, и в самой стране проживает много наших, готовых работать байерами.

Одна сумочка оправдывала поездку

Раньше байеры (от англ. to buy — «покупать») были популярны среди клиентов vip-класса, отметила Карина. Они через посредников или сами постоянно мотались за границу, чаще всего в Милан, чтобы выкупать вещи из новых лакшери-коллекций. Зарабатывали на каждой поездке от десяти тысяч евро, все зависило от стоимости товара. Иногда одна сумочка оправдывала все старания. Главное, чтобы покупателю было непринципиально, что та прибудет не в фабричной упаковке: на таможне было важно показать, что это личная вещь пассажира, чтобы не платить пошлину.

После введения санкций профессия стала демократичной. Потому что теперь байеры возят не «Шанель», а условную «Зару» и прочее: от масс-маркета до middlbe-up сегмента, тоже ставших недоступными для россиян, пояснила собеседница издания.

Карина уточнила, что она и ее коллеги не перепродают вещи, это не спекуляция. Они просто помогают купить санкционные товары из-за рубежа.

Друзья по курсу

«Народ обычно заранее присылает фотографию понравившейся вещи из каталога, ссылки и размер. Если не знают, как это сидит, то просят примерить, снять видео и отправить. Если я выехала в магазин, то беру небольшой залог в 500 лир (примерно 1500 рублей — Прим. ред.), который не возвращается, даже если что-то не понравилось», — предупредила Карина.

Сама стоимость выкупа составляет от 10 до 20% от цены заказа — чем дороже стоимость, тем процент дешевле. Эксперт подчеркнула, что сейчас в Турции тоже проблемы — экономический кризис, высокая инфляция, лира скачет в цене даже энергичнее, чем рубль.

«В прошлом году курс был 5 рублей за лиру, сейчас 3,5 рубля», — пожаловалась она.

Но при этом в Турции есть неоценимое преимущество: магазины всех известных марок здесь спокойно работают.

«Да, есть байеры, кто занимается этим годами и сотрудничает с оптовыми фирмами, но сейчас многие наши переселились в Турцию. Так почему бы, раз мы уже здесь, не содействовать соотечественникам в покупках», — заявила девушка.

Богачи используют крипту

Карина также призналась, что к ней обращается очень много сверстниц, которым не по карману дорогие марки. Поэтому крутым байерам такие, как она, вообще не конкуренты — не тот объем продаж и стоимость заказа.

«Сложнее всего даже не отправка в Россию, а оплата. Потому что наши карточки здесь не работают, сделать перевод невозможно. Богачи используют крипту. У меня оплата только через платежную систему с еще одной комиссией», — констатировала Карина.

С доставкой, как добавила девушка, сейчас проще, хотя возросла и ее стоимость. Байеры возят в обход через страны СНГ, но иногда товар может на несколько недель застрять на границе.

«Была ситуация, когда девушка заказала платье на новогодний корпоратив в декабре, а оно к ней приехало только в начале февраля, это тоже надо учитывать», — подчеркнула Карина.

Понятное дело, что если таможенники увидят посылку с пятью одинаковыми сумочками или десятью коробками духов, то могут посчитать, что это коммерческое отправление — тогда придется платить пошлину. Если у них возникнут подозрения — посылку не пропустят. Поэтому часто приходится собирать не одну посылку в один город, пусть это и дешевле, а отправлять несколько маленьких.

«Самый большой заработок был перед Новым годом и 8 Марта, перед выходом новой коллекции. В хороший месяц примерно от 30 до 50 тысяч российских рублей выходит, но чаще даже меньше. Так что можно сказать, что я делаю это на общественных началах как благотворительность. Люди должны помогать друг другу, я считаю», — заключила девушка.

Ранее эксперт объяснила, в чем секрет самой большой игрушечной модницы на свете — куклы Барби.