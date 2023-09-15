Маркетолог Скяев определил секреты успеха куклы Барби

По словам маркетолога Тамерлана Скяева, кукла Барби имеет несколько особенностей и факторов, делающих ее такой популярной и успешной в течение многих лет. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что в первую очередь феноменом эту куклу сделал внешний облик игрушки, а также ее разнообразие.

По мнению эксперта, свою роль сыграли и успешные маркетинговые кампании, а также символизация моды, стиля и женской эмансипации.

Он отметил, что много значит и долговечность куклы – она популярна уже более полувека.