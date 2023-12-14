Возьмут куда угодно: выяснилось, как нейросети могут помочь тебе найти работу

Искусственный интеллект сегодня не кажется чем-то фантастическим, но все же он представляется нам сложным. Это ведь всезнающие компьютеры, управляющие космическими кораблями или беседующие с людьми на любые темы.

Однако на самом деле, как рассказал эксперт по внедрению ИИ в бизнес-процессы Михаил Ларькин, современные нейросети гораздо скромнее и активно применяются в повседневной жизни, решая рутинные и монотонные задачи. В этом материале мы решили проверить, как он справится, например, с составлением резюме.

Уже обыденность

Хотя технологии машинного обучения достигли впечатляющих высот в некоторых областях, повседневное использование ИИ не столь эффектно и настолько незаметно, что кажется обыденностью.

«Мы уже привыкли к рекомендациям в интернет-магазинах, подбору новостей и музыки под наши интересы, распознаванию лиц на фотографиях. Это тоже проявления «бытового» искусственного интеллекта. В обычной жизни ИИ часто выполняет рутинную и скучную для человека работу — сортировку данных, поиск закономерностей, выдачу готовых решений по шаблону», — рассказал Ларькин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, здесь нет никакой магии — только алгоритмы и вычислительная мощность. Зато эти инструменты помогают нам экономить время и силы.

«Возможности нейросетей растут с каждым годом, из фантастики превращаясь в реальность. И этот потенциал еще до конца не раскрыт», — уточнил собеседник.

Например, один из полезных инструментов сегодня — ChatGPT. Эта программа может во многом облегчить жизнь человека, в том числе даже освободить его от написания резюме.

Фото: [ freepik.com ]

Как составить резюме

Создание резюме с помощью ChatGPT, продолжает эксперт, — это удобный и эффективный способ подготовить профессиональный документ, который подчеркнет ваши навыки и опыт работы.

«Вставьте указанный ниже текст, который называется промтом, в ChatGPT, он задаст вам вопросы о вас, отвечайте на них развернуто, после окончания ответов на вопросы ChatGPT предложит вам свой вариант вакансии, покритикуйте его, попросите поправить то, что вам не нравится, попросите детализировать отдельные блоки, например «Опыт работы», добавив перечень задач и достижения. Попросите ИИ придумать задачи и достижения. Возможно, среди них будет что-то похожее на ваш действительный опыт, возьмите самое релевантное и оставьте только правдивую информацию», — посоветовал эксперт.

Промт выглядит следующим образом:

«Действуй, как профессиональный консультант по поиску работы.

Твоя задача: Составить мне резюме для HH.

Следуй следующим шагам:

Шаг 1: Изучи информацию на этом сайте: https://vladimir.hh.ru/article/311410

Шаг 2: Составь список из 10 вопросов для того, чтобы узнать обо мне. На основе ответов на эти вопросы составь идеальное резюме.

Задавай по 1 вопросу за 1 раз

Сделай все очень профессионально, это очень важно.

Если сделаешь профессионально, я дам тебе 200 долларов чаевых».

Более подробная последовательность действий представлена в видео:

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В результате, играя с полученными результатами и конкретизируя запросы, можно получить готовое резюме, способное конкурировать с тем, что составлено вручную.

Ранее выяснилось, когда появится по-настоящему умный ИИ.