Ставят диагнозы и спасают жизни: выяснилось, как нейросети помогают лечить людей

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. С его помощью пишут тексты, музыку и генерируют изображения. Однако нейросети бывают полезны и в других сферах.

Выяснилось, как искусственный интеллект используется в медицине, и как он помогает лечить людей уже сейчас.

Прогностическая аналитика

Эксперт в сфере международного здравоохранения и генеральный директор «Will White Clinic» Милена Вилинская отметила, что ИИ анализирует огромные массивы данных о пациентах, что позволяет ему ориентироваться в болезнях не хуже настоящего медика.

«Нейросети анализируют медицинские изображения, генетическую информацию, данные из медицинских карт пациентов и многое другое. Благодаря этому они выявляют закономерности и точно определяют наличие заболеваний», — пояснила Вилинская в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алгоритмы искусственного интеллекта предсказывают вероятность развития определенных состояний и осложнений.

«Это помогает медицинским работникам выявлять пациентов из группы высокого риска, осуществлять более раннее вмешательство и профилактические меры», — подчеркнула собеседница.

Быстрая диагностика

По словам IT-эксперта и менеджера по развитию бизнеса в «ДиСи Инжиниринг» Владимира Бондаренко, нейросети применимы в любой области деятельности, где нужны быстрые и точные ответы.

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«Например, в медицине ИИ может отвечать на следующие вопросы: «есть ли на данном МРТ-снимке признаки заболевания?» или «какие препараты стоит выбрать при таких результатах анализов?». Они ускоряют работу», — пояснил Бондаренко.

Эксперт подчеркнул, что нейросети радикально ускоряют работу диагностических систем и помогают врачам принимать решения.

«В нашей стране такие технологии активно разрабатываются и испытываются в рамках экспериментального режима. Технологические компании в этой сфере — предмет бурного интереса инвесторов, а российские разработки находятся на лидирующих позициях», — отметил собеседник.

Также нейросети упрощают административные задачи и оптимизируют рабочие процессы. Алгоритмы анализируют и извлекают информацию и обрабатывают запросы пациентов, чем освобождают время медицинских работников.

Ранее мы писали о том, когда появится по-настоящему умный ИИ.