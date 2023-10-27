Выпейте шампанского с капризным коллегой: какие необычные праздники отмечают 27 октября

Как в России, так и во всем мире 27 октября отмечается множество интересных праздников, о которых, возможно, вы услышите впервые. Международный день плюшевого медведя, День шампанского и День капризных сотрудников — рассказываем о них подробнее в нашем материале.

День плюшевого мишки

Этот добрый и светлый праздник посвящен одной из самых популярных игрушек во всем мире — медвежонку Тедди. Сегодняшняя дата является отличным поводом порадовать своих близких милой игрушкой и выразить свою любовь.

Плюшевый мишка был придуман в начале 20-го века женой владельца магазина игрушек Морриса Мичтома. На это женщину вдохновила статья в газете о занимавшем на тот момент пост президента США Теодоре Рузвельте, который на охоте не захотел убивать измученного медвежонка. В то время многие высмеивали добродушный поступок президента, однако для Роуз Мичтом он стал толчком к созданию чего-то уникального и очаровательного.

В 1903 году плюшевый мишка увидел свет и получил незамысловатое имя Тедди. Игрушка быстро набрала популярность среди детей и взрослых, после чего Мичтомы решили наладить масштабное производство плюшевых медведей.

На сегодняшний день для пошива мягких игрушек уже не так часто используют плюш. Его заменили на искусственный мех, трикотаж и полиэстер. Однако словосочетание «плюшевый мишка» закрепилось в памяти многих людей навсегда.

Фото: [ pxhere.com ]

День шампанского

Точной даты у данного праздника нет, ведь он отмечается каждую четвертую пятницу октября. В 2023 году она выпала на 27 число.

Идея отмечать этот день пришла к калифорнийскому блогеру в 2009 году. Он решил, что для увеселительного праздничного напитка нужен и собственный праздник. Позже идею мужчины поддержал Межпрофессиональный комитет вин Шампани, и событие вывели на международный уровень.

Отметить эту знаменательную дату можно по-разному. Пригласите вторую половинку в ресторан или разделите бутылочку игристого в приятной обстановке дома.

Фото: [ pxhere.com ]

День капризных сотрудников

Такой необычный день придумал актер театра и кино Томас Рой вместе со своей женой. В их копилке чудаковатых праздников насчитывается более 80-ти штук. Среди них есть и День придурка, и День холодильника с привидениями и даже День лысых и свободных. Супружеская пара не просто высказывала свои идеи для праздников, но и патентовала некоторые из них.

Многие неоднократно сталкивались со сложными коллегами на той или иной работе. Тяжелый и токсичный характер во всех сферах деятельности воспринимается плохо, однако это не мешает некоторым людям некрасиво себя вести по отношению к товарищам по цеху. Они выливают свой негатив на сослуживцев и начинают раздражать всех вокруг, заражая плохим настроением.

Если у вас есть такие коллеги, заслуженно поздравьте их с Днем капризного сотрудника!

Ранее в преддверии Хэллоуина выяснилось, кому нельзя есть тыкву.