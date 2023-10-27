Риск сильной диареи: в преддверии Хэллоуина выяснилось, кому нельзя есть тыкву

Ежегодно 31 октября, в канун Дня Всех Святых, многие западные страны отмечают Хэллоуин. С каждым годом этот праздник набирает в России все большую популярность. Украшение квартир, организация костюмированных вечеринок и вырезание тыквы — неотъемлемые части страшного торжества. Многие также готовят блюда из тыквы. Однако выяснилось, что не всем она полезна.

Проблемы с ЖКТ

Из тыквенной мякоти можно приготовить множество различных блюд: оладья, кексы, печенье и многое другое. Одним из самых популярных рецептов из тыквы является крем-суп с гренками.

Несмотря на полезные микроэлементы в плоде, важно учитывать, что при определенном перечне заболеваний продукты из тыквы следует либо ограничить, либо убрать из рациона вовсе.

Тыквой нельзя питаться людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта. Продукт в больших количествах содержит грубую клетчатку и салициловую кислоту, вызывающие раздражение слизистых оболочек.

«Тыква практически не имеет противопоказаний к употреблению, однако продукт нельзя употреблять при острых или обостренных хронических заболеваниях ЖКТ, таких, как гастрит, язвенная болезнь, колит», – объясняет интернет-изданию «Подмосковье Сегодня» диетолог Анастасия Кондаурова.

Этот плод обладает желчегонным эффектом, поэтому людям со слабым кишечником также стоит отказаться от тыквы. Активное потребление продуктов, содержащих ее, при проблемах с желчевыделением вызывает сильную диарею.

Отмечается, что тыква при чрезмерном употреблении может привести к вздутию и тяжести в животе даже у здоровых людей. Суточная порционная норма тыквы — 250 г.

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Сахарный диабет

Тыква содержит высокий гликемический индекс, который стимулирует резкое повышение сахара в крови. Людям, страдающим от сахарного диабета, следует ограничить потребление этого плода, так как глюкоза, получаемая из него, не сможет в полном объеме достигнуть клеток и будет накапливаться в крови. Это может привести к общему ухудшению состояния человека.

«Из-за высокой концентрации глюкозы и фруктозы сок из мякоти тыквы не рекомендован при сахарном диабете второго типа, особенно в период обострения», — подчеркивает Кондаурова.

А о том, чем тыква может быть полезна, читайте в этом материале.