«Вышли только втроем»: брянский танкист несколько раз обманул смерть на СВО

Михаилу Новикову из Брянска трудно было выбрать иной путь, ведь он вырос в семье военных. С детства он слушал рассказы о подвигах своих дедов. Для него они были примером. Да и самого Мишу назвали в честь прадедушки, который с 17-ти лет воевал с немцами. Когда настал черед младшего Новикова защищать Родину, он пошел на СВО.

В школе будущий танкист проявлял особую активность, участвовал в спортивных соревнованиях. Поэтому его мама Елена Владимировна решила перевести мальчика в Брянскую кадетскую школу им. Героя России В.И. Шкурного. Старшие классы Новиков доучивался в гимназии, после чего поступил в «Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище». Закончил его, став лейтенантом.

«Танкисты — сила, танкисты — мощь»

Михаил всегда говорил, что не представляет себя в другой профессии. Его любимая фраза: «Танкисты — сила, танкисты — мощь», которую на каждом построении в один голос выкрикивал весь взвод подчиненных молодого офицера.

«Служил Миша в Клинцах Брянской области, но свой отпуск всегда старался проводить с семьей в Брянске. Он помогал мне, возился с младшей сестрой. Все разговоры всегда были про военную жизнь. В 2021 году сын получил звание старшего лейтенанта. Он мечтал добиться больших побед, быть похожим на своих дедов», — рассказывает мать Михаила Елена корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В январе 2022-го года Новикову предложили перевестись в Ельню и стать командиром танковой роты в звании капитана. Воинская часть не хотела, чтобы Михаил переводился, его отговаривали, но все же он решился.

«Спустя два дня службы, не успев принять командование роты, Мишу с высокой температурой госпитализировали. Наконец, 21 февраля 2022 года он прибыл в расположение. Своей девушке сын звонил каждый день, они планировали свадьбу и детей. А 24-го числа он перестал выходить на связь», — вспоминает Новикова.

Фото: [ из личного архива семьи Новиковых ]

Отдал свой бронежилет и каску

Спустя 2,5 недели Новиков все же позвонил своим, коротко сказал, что у него все хорошо, опасности нет, и чтобы не верили звонкам мошенников. Как говорит Елена, самое главное было услышать его голос.

«25 марта в интернет выложили видео о его воинской части, нескольких ребят взяли в плен, а все остальные погибли. Мы чуть не сошли с ума. Стали узнавать и оказалось, что в живых остались 12 человек. А 27 марта Миша снова вышел на связь, он сказал, что вышли только втроем. Я была в шоке, ведь все несколько раз, что он звонил, мы и представить не могли, что там происходит», — поражается Новикова.

Как выяснилось, когда военные зашли на Украину, несколько танков сразу стали неисправными. Кто-то из танкистов перешел в пехоту. Миша первую неделю двигался на танке и освобождал населенные пункты в Харьковской области от нацистов. Со стороны ВСУ было много потерь. Солдат спас многих своих от смерти, добавляет Елена Владимировна.

«Одному товарищу он отдал свой бронежилет и каску, которая спасла ему в дальнейшем жизнь. А сам продвигался просто в форме. Своего друга, с которым он еще учился в Казани, лично отправил за день до перестрелки в госпиталь с язвой желудка. Если бы его Миша не отправил на лечение, то он бы не выжил», — отмечает собеседница издания.

Одному парню, которому осколком повредило ногу, Новиков делал перевязку. Михаил сам вправлял руки, ноги. А потом тащил их к месту, где забирали раненых.

С одним танком они продолжали бой

«Когда ребята направлялись в очередной поселок, они попали в засаду. Она забрала жизнь командира его части Беспалова и других ребят. Позже он отправился туда, где ВСУшники сбросили всех наших погибших. Там он и опознал командира, собрал его вещи, чтобы передали семье», — вздыхает Елена.

Также боец еще опознал нескольких офицеров и контрактников. Было сложно, так как травмы у всех разные: многие с оторванными конечностями, обгоревшие. Нужно быть сильным духом, добавляет мама солдата. Миша был мужественным, он не боялся. Он не смог оставить ни живых, ни мертвых.

После того, как часть их разбили, Новиков с несколькими ребятами пытались выбраться. Но при этом они не забывали, что нужно освобождать землю от нацистов. С одним танком они продолжали свой бой. Когда танков не осталось, перешли в пехоту. Миша неоднократно ходил один в разведку.

Наконец, Новикову дали отпуск. Родные заметили, что офицер очень изменился: стал более сильным, а еще похудел на 15 кг.

«А 9 мая Миша вновь зашел «за ленточку» к своим ребятам. Экипаж и два танка. На другой день он отправился в разведку на легкобронированной технике. Надо было рассмотреть местность, найти позиции, куда лучше поставить танки для наступления. Весь экипаж погиб, наехав на мину», — сокрушается женщина.

Новикова опознали его сослуживцы, после чего сообщили об этом родным. Отважного танкиста похоронили 20 мая 2022 года, посмертно наградив орденом Мужества.

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