«Боевые товарищи боялись к нему подойти»: мать штурмовика рассказала о его смерти на СВО

Никита Фатеев из Анапы ушел на спецоперацию, не посоветовавшись с близкими. Парень был уверен в правильности своего выбора, но прослужил недолго: меньше двух месяцев. Он погиб при взятии Бахмута (Артемовска), когда выручал однополчан.

Мама 25-летнего бойца Екатерина Александровна не сразу узнала о том, как погиб ее сын. Но ощущение потери было настолько сильным, что она увидела необычный сон в день смерти Никиты.

«Снится, что он пришел домой, такой красивый-красивый, стоит в коридоре. Говорю ему: «Сыночек, мы тут ремонт делаем, вернешься с передовой, а тут все тебя ждет». Но он лишь заглянул в комнату, дальше не пошел. И улыбка была такая необычная, Никита был смущенно-виноватым. Я таким его не видела», — вздыхает мать, вспоминая тот сон.

Проснувшись, женщина расплакалась. Он поняла, что ничего хорошего этот знак не несет, хотя муж ей не сразу поверил. А потом родителям сообщили, что их сын действительно погиб. Это случилось 23-го ноября.

«Мы искали ребят, кто знает что-то о его гибели. Выяснили, что начался обстрел, и товарищи Никиты просили помощи. Он кинулся к ним, но его тоже ранило. Товарищи побоялись оказать медпомощь им сразу, ведь обстрел не закончился. Мой сын погиб от потери крови», — говорит Фатеева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Посмертно бойцу дали несколько наград.

Полную историю штурмовика-разведчика Никиты Фатеева читайте здесь.