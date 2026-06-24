Зачем выбрасывать по одной вещи из шкафа каждый день: психолог объяснила, как хлам крадет нашу жизнь

У каждого из нас есть вещи, которые лежат годами. Старые журналы, сломанные часы, одежда, которая давно не влезает, посуда с трещинами, подарки, которые никогда не пригодятся. Мы храним это, перекладываем с места на место, но не пользуемся. И каждый раз, когда наступает время уборки, рука не поднимается выбросить. Почему так происходит и как это влияет на нашу жизнь, рассказывает REGIONS подмосковный психолог Елена Морганюк.

За каждым таким предметом стоит целая история. Иногда это память о близких людях, которых уже нет рядом. Иногда — напоминание о мечтах, которые так и не сбылись. Иногда — просто чувство вины: «Ведь вещь хорошая, как же я ее выброшу?» Но самое страшное не в том, что вещи занимают место. Самое страшное — что они занимают место в нашей голове.

Страх потери памяти о человеке

Самый частый сценарий — мы храним вещи умерших родственников. Одежду, книги, документы, даже старые лекарства. Нам кажется, что если мы выбросим эти предметы, то потеряем связь с человеком. Что память уйдет вместе с вещью. Это глубокое, очень понятное чувство. Но психологи говорят об обратном: память не в вещах, она в нас. В наших мыслях, в семейных историях, в фотографиях, в тех чувствах, которые мы храним в сердце.

Если вы не можете выбросить вещь, спросите себя: «Что я чувствую, когда смотрю на нее?» Если это теплота и любовь — можно оставить. Если это боль, тоска или тяжесть — возможно, вещь уже выполняет не ту функцию. Она не помогает помнить, а мешает жить. Иногда разумнее оставить что-то одно — самую дорогую сердцу вещь — и отдать остальное тем, кому оно действительно пригодится.

Чувство вины и страх осуждения

Другая частая история — мы храним вещи, потому что нам их подарили. Приятные люди, коллеги, родственники. Мы не пользуемся этими вещами, но выбрасывать их стыдно. Вдруг кто-то узнает? Вдруг обидятся? Особенно если подарок дорогой или связан с важным событием. Этот страх осуждения, боязнь обидеть кого-то мешает нам освободить пространство.

Но важно помнить: подарок — это жест, внимание, момент. Он уже случился. Радость от подарка вы уже получили. Подаривший человек хотел сделать вам приятно, а не обременить вас на всю жизнь. Если вещь не приносит радости, а занимает место и вызывает чувство вины, она перестала быть подарком. Она стала грузом. И от этого груза можно освободиться без чувства стыда.

Вера в «а вдруг пригодится»

Самая коварная ловушка — фраза «а вдруг пригодится». Мы храним сломанные стулья, старые обои, банки из-под солений, коробки из-под телевизора, одежду, которую не носили пять лет. И каждый раз, когда хотим выбросить, нас останавливает эта мысль. Но правда в том, что большинство этих вещей никогда не пригодятся. Захламленное пространство мешает расслабиться, мешает сосредоточиться, мешает чувствовать себя хозяином своей жизни. Если у вас есть вещь, которой вы не пользовались больше года, и она не несет эмоциональной ценности — скорее всего, она вам больше не нужна.

Как научиться расставаться с вещами

Психологи советуют начинать с малого. Не нужно пытаться за один день разобрать весь дом. Возьмите одну полку, один шкаф, один ящик. Вещи раскладывают на три группы: «нужно», «приятно», «не знаю». С первой группой все просто — ее оставляют. Вторую — те вещи, которые вызывают теплые чувства, — тоже можно оставить, но в ограниченном количестве. А вот третья группа — самая сложная. Это вещи, про которые человек не знает, что с ними делать.

Можно устроить себе игру: отдавать или выбрасывать одну вещь в день. Всего одну. За месяц это 30 вещей, за год — 365. И вы даже не заметите, как освободится место. Или устроить «коробку сомнений»: сложить туда вещи, которые не уверены выбросить, и поставить на месяц в угол. Если за это время коробка ни разу не открывалась — можно смело ее отдавать или выбрасывать, не заглядывая внутрь.