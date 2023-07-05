Защита, деньги, любовь: эзотерик рассказала, как правильно «питаться» солнцем в день Ивана Купалы

Праздник Ивана Купалы издавна считался днем, в который эзотерики и маги проводят сильные ритуалы, направленные на самые разные сферы жизни.

Именно в ночь с 6 на 7 июля все магические обряды работают особенно мощно. Ясновидящая Инесса Алиева поделилась несколькими практиками, способными привлечь финансовые блага, защиту, здоровье и любовь.

Освобождение от негатива

Эзотерики отмечают Ивана Купала ночью по новому стилю.

«Ритуалы можно делать в любой день, но в такие даты они сильнее. Лучше всего делать практики на брак, отношения, ритуалы на защиту, а также чистки», — рассказала Алиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также в этот праздник можно избавиться от различных блоков и открыть многие дороги.

«Если хотите освободиться от всего негативного, можно над этим работать. В качестве оберега в древности брали плакун-траву. Она также лечит кожные заболевания и хорошо помогает при пищевых отравлениях. Одолень-трава помогает преодолеть все препятствия. Помогает при судебных вопросах, для выигрыша», — пояснила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ритуал на защиту

Эзотерик подчеркнула, что в день Ивана Купалы можно «питаться солнцем». Примерно 10-15 минут в день достаточно. Для этого, по словам Алиевой, необходимо встать под солнцем, поднять руки и попросить желаемого.

«Также в ночь с 6 на 7 июля можно провести защитный ритуал для себя и близких. Необходимо запастись тремя церковными свечами, набрать березовых веточек, а лучше сплести венок и к нему венку прикрепить свечи, образовав треугольник», — добавила эзотерик.

После полуночи нужно прийти на берег реки. По словам собеседницы, если человек хочет поставить защиту на себя, ему необходимо быть в одиночестве. Если нужно защитить другого человека, то он должен находиться рядом и также иметь в руках венок со свечами.

Перед тем, как опустить венок на реку, нужно произнести слова: «Я раба (имя), матерью рожденная, святой церковью покрещенная, кладу оберег на себя и рабов Божьих (имена). Огонь Купальский! Именем светлым Иоанна Предтечи благослови нас и оборони от недругов и противников, от меча и оружия, от хвори и горести, от нутряных болезней. Заклинаю Христом Богом нерушимый заслон на один год. Во имя отца, и Сына, и Святого Духа. Да будет так. Аминь».

Ритуалы на любовь и здоровье

Для привлечения в свою жизнь финансовых благ ясновидящая советует в ночь с 6 на 7 июля наполнить глубокую стеклянную посуду водой и положить в нее монеты. Чем больше номинал, тем лучше. Продержать монеты необходимо до рассвета, а позже спрятать их в укромном месте.

«Чтобы подправить здоровье, можно постирать в этот день в вечерней воде что-то из одежды. Если вы заболеете, нужно надеть эту вещь на себя и лечь в ней спать. Боль пройдет», — поделилась Алиева.

В ночь Ивана Купалы, отметила эксперт, также можно связать судьбы влюбленных.

«Пара должна крепко взяться за руки и прыгнуть через ритуальный костер ночью. Это может очень сильно связать их судьбы», — подытожила ясновидящая.

Ранее эзотерик предсказала, когда может закончиться спецоперация.