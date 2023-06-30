«Белоруссия станет объединяющим звеном»: ясновидящая предсказала, когда может закончиться спецоперация
Ясновидящая Алиева раскрыла главную геополитическую задачу Запада
Фото: [Иван Ноябрев/ТАСС]
Уже больше года длится специальная военная операция на Украине. Борьба продолжается, вместе с тем вся наша страна и мир в целом надеются на скорейшее завершение геополитического конфликта.
Ясновидящая Инесса Алиева предсказала, когда может завершиться СВО.
«СВО продлится до тех пор, пока США с Западом не прекратят помогать Украине. Все это будет продолжаться до 2026 года. С 2027 по 2028 года мир начнет восстанавливаться. А 2024-й год будет тяжелым. Мир может столкнуться с эпидемиями и катаклизмами», — рассказала эзотерик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Собеседница подчеркнула, что ситуация на Украине напоминает сценарий, который Америка «разыграла» в Сирии.
«Украина не сможет нас победить, потому что мы сильнее духом. Мы сплоченная страна, а украинскому народу надо осознать и понять, что они рабочий инструмент и марионетки в руках Америки и Европы. Все будет продолжаться до тех пор, пока Западу не надоест вся эта игра», — пояснила Алиева.
Главная задача Запада, по словам ясновидящей, заключается в разрушении славянского народа и его духа.
«Сильнее русского духа ничего нет. Западу наша сила невыгодна, им выгодно сталкивать нас лбами. Белоруссия станет завершающим и объединяющим звеном в этой борьбе», — подытожила эзотерик.
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