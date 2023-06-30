«Белоруссия станет объединяющим звеном»: ясновидящая предсказала, когда может закончиться спецоперация

«Украина не сможет нас победить, потому что мы сильнее духом. Мы сплоченная страна, а украинскому народу надо осознать и понять, что они рабочий инструмент и марионетки в руках Америки и Европы. Все будет продолжаться до тех пор, пока Западу не надоест вся эта игра», — пояснила Алиева.