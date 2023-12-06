«Ждали девочку, когда родился сын, решили не менять»: родители мальчика Москвы рассказали о выборе имени

Российские депутаты решили законодательно запретить регистрировать девочек под мужскими именами и наоборот, сообщают «Известия». Также под ограничения попадут не традиционные имена неопределенной половой принадлежности. Например, Луна, которой детей в России называют уже не впервые.

Во всем виновата Михаил

В управлении ЗАГС Москвы, говоря об основных трендах при выборе имен за девять месяцев 2023 года, приводили примеры редких имен: мальчик Зима, девочки Лета и Весна, Март и Марта, Апрелия, Июня, Август и Августа.

Запретительно инициативу разработала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям, не соответствующих их полу. Так, например, при рождении девочки родителями ей было присвоено имя Михаил», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правда, статистика и конкретные примеры законодатель не привела.

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Нельзя цифры и титулы

Сейчас при государственной регистрации рождения запрещается только запись ребенка именем, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков за исключением дефиса. Также запрещается использование бранных слов, рангов, должностей и титулов.

Самое странное имя в России было дано в 2002 году младенцу мужского пола — БОЧ рВФ 260602. Также в российских семьях можно встретить детей, которых зовут Король, Государь, Царь, Царица и Любимица-Красавица-Умница.

Впрочем, под действие законопроекта не подпадают популярные имена, которые одинаково подходят и для мальчиков, и для девочек. Например, Саша, Женя и Валера.

Если бы мы его назвали Люцифером

Мы решили узнать, как относятся родители детей с неопределенными именами к возможному нововведению. Так, например, в Москве живет мальчик, которого зовут… Москва. Он такой точно единственный в мире. Ему 9 лет.

«Мы вообще-то ждали девочку, поэтому заранее приготовили имя. Когда родился сын, решили ничего не менять. Вот если бы мы его Люцифером назвали, такое тоже слышали, тогда да, как с таким именем жить? А Москва — очень красиво, хотя и кажется не мужским», — рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» отец Москвы Хмельницкого Максим.

Родитель подчеркнул, что по-крайней мере в столице имя его ребенка никого не удивляет. Просто потому, что люди не понимают, что так зовут ребенка.

«Если громко кричим в магазине или на детской площадке: «Москва, Мосвенок, Москвулек», тогда только некоторые интересуются. Когда у нас, дай Бог, родится четвертый ребенок, а мы с женой очень хотим девочку, я ей совершенно уникальное имя приготовил, она такая тоже будет единственная в мире, но пока не скажу имя, это секрет», — заинтриговал отец Москвы.

Максим добавил, что периодически слышит, как парламентарии хотят запретить называть детей именами «не по правилам». Но уверен, что этого не случится.

Кстати, в будущем проблем с отчеством у детей Москвы не будет.

«По паспорту он у нас Максим-Москва, станут Максимовичи и Максимовны», — гарантировал отец.

Ну или Максимовичи-Москвичи.

Фото: [ freepik.com ]

Детям все равно

По словам психолога Елены Михайловны, депутатам незачем вмешиваться в такую личную сферу жизни граждан.

«Да, когда речь идет совсем о странных и непринятых в обществе именах, могут быть заданы вопросы. Но и тут у меня лично сомнение, что никто ничего не перепутал или неправильно понял. Может быть, не девочка Михаил, а девочка Михайла (такое имя есть в святцах). Или Миша, распространенное в странах Восточной Европы, как и Петра, Ивана», — высказала она свою точку зрения.

Эксперт предположила, что речь идет о совсем редких инцидентах.

«Имеет ли смысл ради одного-двух случаев принимать целый федеральный законопроект? Особенно, если учесть, что Россия — многонациональная страна со своими традициями, и унифицировать все имена просто не получится в силу этих особенностей», — заявила Михайловна.

Психолог добавила, что чисто психологически на детей никак странные имена не влияют, «особенно в наше время, когда большинство родителей хотят выделиться».

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