«Жили впроголодь»: уроженка Запорожья рассказала, как ей удалось уцелеть без тепла, света и еды

Новые регионы России постепенно переходят на новые законы, а специалисты из ЛДНР, Херсонщины и Запорожья приезжают переобучаться на «большую землю». Среди тех, кто осваивает работу в Центре занятости, оказалась Анна Б. из Энергодара Запорожской области.

Она рассказала нашему корреспонденту, как изменилась жизнь в регионе и у нее в частности за последнее время. Единственное, о чем попросила женщина, — скрыть ее фамилию и лицо, ведь укронацисты до сих пор преследуют тех, кто сотрудничает с Россией.

Выгребали абсолютно все

По словам Анны, первый год после начала СВО был тяжелым. Жители Запорожья неделями жили без отопления и с постоянными отключениями света, так как линии перекрывали украинцы.

«Был и недостаток товаров, а какие были — не очень хорошего качества. Люди не были готовы к пустым прилавкам, многие привыкли покупать еду только на день, поэтому оказались без запасов. Некоторые жили впроголодь. Образовались очереди в магазины. Выгребали абсолютно все: не хватало даже туалетной бумаги», — рассказала Анна журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, люди спасались огородными дарами и соленьями. Повезло тем, у кого были родственники в сельской местности или дачи, но часть жителей Энергодара не имели и этого. Родители нашей собеседницы содержали подсобное хозяйство, поэтому ей и ее восьмилетнему сыну повезло.

«Был единственный момент, когда сын попросил: «Хочу колбасы». Но вообще у меня ребенок малоежка, проблем с едой не было. Мы ощущали лишь недостаток чего-то вкусненького. Например, я привыкла к сыру дорблю, а его нигде не было. Но постепенно все наладилось. К осени стали поступать продукты уже из России, в основном, из Крыма», — отметила Анна.

Фото: [ Алексей Коновалов/ТАСС ]

Старались держаться ради детей

Женщина призналась — дети в те месяцы резко повзрослели. И это притом, что родители изо всех сил пытались оградить малышей от суровой реальности. Но они видели обстановку и панику в глазах взрослых.

«Мы старались держаться ради детей, чтобы не передавать им свои эмоции. Даже окольными путями не поднимали тему сражений. Разве кто-то хочет оставить своего ребенка без детства? Понятное дело, что они все слышали. Бывало очень шумно, и мы ночевали в подвале. У нас было громко с августа по сентябрь 2022 года, частые прилеты заставляли то и дело прятаться», — призналась Анна.

Как пояснила наша собеседница, периодически обстреливают город и сейчас, но энергодарцы привыкли и стали ориентироваться, какие звуки несут опасность, а какие — нет. В первый год СВО много людей выехали в Европу, но они постепенно возвращаются.

«Тем, кто выехал на Украину, сложнее вернуться, ведь если в семье есть мужчина, его не выпустят. Но горожане возвращаются. В первый год было страшно. Если у нас население было 69 тыс. человек, то сейчас где-то 30 тысяч. Данные неофициальные, только по слухам. Многие мужчины ушли в добровольческие отряды», — сказала женщина.

Жизнь налаживается

Раньше Анна работала в школе. Вела группу продленного дня и часы природоведения. Но теперь женщина захотела чего-то нового и пошла осваивать профессию специалиста Центра занятости.

Фото: [ Светлана Кузнецова ]

«Сейчас многие перестраиваются. Зарплаты в целом стали выше, просто цены немножко не урегулированы. Если сравнивать цены в магазинах у нас и в Воронежской области, где мы обучаемся, то они примерно одинаковые. Хотя сравнивать сложно: цены на разные продукты в Запорожье на порядок отличаются в разных торговых точках. Так и выходит, что в одном месте все покупают, условно, фрукты, в другом мясо, а в третьем — молочку», — заметила собеседница.

Привыкшие к обстрелам люди перемещаются между городами. Так как Запорожье находится под контролем Киева, региональным центром стал Мелитополь. Туда ездят не только в торговые центры за развлечениями и покупками, но и по делам. Например, у Анны там находится руководство: хочешь-не хочешь, а по рабочим вопросам ездить приходится.

Если посмотреть по карте, то расстояние по трассе составляет менее 130 км, но дорога занимает около трех часов.

«Прямая дорога находится в плачевном состоянии, поэтому многие едут через Васильевку. Этот путь ближе к фронту, но трасса лучше. При этом в некоторых местах ремонтные работы уже ведут: если дорогу в итоге сделают, будем использовать ее», — объяснила Анна.

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