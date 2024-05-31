Адвокат Валетов недоволен приговором в деле о присвоении денег на памятники ветеранам ВОВ

Игорю Скороходу объявили приговор — шесть лет в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

После судебного заседания адвокат бывшего подполковника Наиль Валетов рассказал корреспонденту KazanFirst, что с решением суда он не согласен. Игорь Скороход своей вины не признал. Следователи также не нашли доказательств его вины. Сторона защиты намерена подавать апелляцию на приговор. Сделать это можно будет после того, как постановление суда будет официально опубликовано. Прокурор заявил, что прокомментирует ситуацию после ознакомления с решением суда.

Сотрудники правоохранительных органов убеждены, что Игорь Скороход и его сообщники забирали бюджетные деньги. Средства выделялись для приобретения и монтажа надгробий защитникам Отечества.

Ранее мы сообщали, что силовики не могут передать дело об ущербе на 65 млн рублей в суд из-за проблем с русским языком у бизнесмена, который обвиняется в вырубке леса из заповедной зоны с целью его дальнейшей продажи в Чечню.