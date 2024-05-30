Дело об ущербе на 65 млн рублей не передают в суд из-за проблем с русским языком у подозреваемого

Уголовное дело об ущербе на 65 млн рублей в связи с незаконной вырубкой леса силовики не могут передать в суд. Подозреваемый в махинациях бизнесмен Мазит Муксинов и его адвокаты не владеют русским языком настолько, чтобы ознакомиться с обвинительным заключением, сообщает properm.ru .

Подобной информацией с редакцией поделились собственные источники. Они рассказали, что бизнесмен говорит и понимает, когда к нему обращаются на русском языке. Сам он является татарином. Подозреваемый заявил, что его владения языка недостаточно для того, чтобы понять суть обвинительного заключения.

Муксинов просил следователей, чтобы ему предоставили переводчика с русского на татарский. Просьбу выполнили. Бизнесмен отказался от его услуг, потому что лингвист говорит на другом диалекте. Следователи рассказали, что у Мазита Муксинова два адвоката. Один из юристов представляет ту же этническую группу, что и сам подозреваемый. Однако это не позволяет им преодолеть языковой барьер.

Следователи запросили информацию, какую оценку бизнесмен получал за изучение русского языка в школе. Она удовлетворительная.

«Знания бытового русского недостаточно. Если вы верите, что человек, когда-то сдавший экзамен на русском языке в татарской школе, способен четко понимать юридические термины, то вы ошибаетесь», — сообщил Properm.ru защитник.

Следователи предполагают, что бизнесмен Мазит Муксинов и его защита искусственно затягивают процесс. В 2022 году адвокаты добились изменения меры пресечения с СИЗО на домашний арест. После выхода подозреваемый угрожал свидетелям. Не исключено, что на данный момент еще не все участники махинации находятся под следствием.

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