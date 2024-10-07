Автоэксперт Трой: механизм проверки наличия ОСАГО по камерам не решит проблему

Эксперт пояснил, что в небольших населенных пунктах не так много камер видеонаблюдения, поэтому привлечь к ответственности всех нарушителей не получится. Даже в Москве, где подобная проблема не наблюдается, не удастся зафиксировать всех водителей без страховки.

Однако подобную меру эксперт все равно считает эффективной. Если собственник автомобиля не оформляет ОСАГО, то в случае ДТП возникают проблемы. Часто приходится через суд требовать, чтобы виновник аварии оплатил стоимость ремонта. Практика показывает, что добиться такого решения получается не всегда. Россияне привыкли находить много незаконных способов обходить законы, чем делают хуже в первую очередь себе.

«До СВО у нас порядка 10% ездило без ОСАГО. Кто-то на русский авось надеялся, кто-то – на собственное красноречие, а у кого-то просто денег не было», – рассказал «Абзацу» основатель Troytest Андрей Трой.

Основатель Troytest призвал российских автолюбителей быть более ответственными гражданами. В 2024 году в Москве средняя стоимость полиса составила около 8 тыс. руб. Даже не имея высокого заработка, можно постепенно отложить сумму и оформить полис.

«Накопить потихоньку можно. И всем спокойнее», – заключил специалист.

Напомним, с 1 марта 2025 года камеры будут передавать данные, если по дороге передвигается автомобиль без страховки. Предупреждение поступит водителю через сервис Госуслуг. С 1 марта 2026 года начнут вводить штрафы.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила введение новых штрафов для водителей.