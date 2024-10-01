Госдума одобрила введение новых штрафов для водителей

Госдума утвердила законопроект, согласно которому автомобилистов будут штрафовать на суммы до пяти тысяч рублей за рискованное вождение. Информация о принятии документа в первом чтении размещена на сайте нижней палаты парламента.

Авторы данной инициативы предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, предусмотренные штрафы за опасное вождение будут варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.

В случае повторного нарушения водителей могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев.

«Мы продолжим обсуждение этих норм ко второму чтению, принимая во внимание необходимость их ужесточения», — добавил председатель нижней палаты.

Аргументируя необходимость введения ответственности за рискованное вождение, Володин отметил, что в 2023 году в России произошло 132,5 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 4,5% больше по сравнению с 2022 годом, в этих авариях погибло 14,5 тысяч человек, еще 166,5 тысяч получили травмы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме представили законопроект о повышении штрафов за отсутствие ОСАГО.