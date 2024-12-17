Baza: подписчики Яниса Тимма предупреждали о его намерениях совершить самоубийство

Телеграм-канал отметил, что поклонники были обеспокоены эмоциональным состоянием Яниса Тимма, о чем сообщали в комментариях в соцсетях. Они обращали внимание, что во время прямых эфиров баскетболист мог открыть окно и снимать ноги или то, что происходило внизу за окном. Или же в кадре появлялись сложенные горсткой лекарственные препараты. На фоне на экране телевизора на паузу был поставлен клип с участием певицы Анны Седаковой.

Baza промониторила комментарии подписчиков баскетболиста под подобными видео. Некоторые желали ему счастья и уверяли, что он встретит любовь. Другие писали, что Янису требуется помощь специалистов. Согласно данным близких людей, Янис болезненно воспринял развод с певицей Седаковой. Видео и посты, которые подписчикам казались депрессивными, баскетболист выкладывал за некоторое время до расторжения брака и после.

«Многие подписчики Тиммы написали в личку Анне Седоковой и она, по их словам, выложила потом сториз с просьбой «не дергать ее», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что экс-супруг Анны Седоковой найден мертвым в центре Москвы.