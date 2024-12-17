Экс-супруг Анны Седоковой найден мертвым в центре Москвы

В ночь с 16 на 17 декабря в подъезде многоэтажного дома обнаружили тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой.

По предварительным данным, мужчина покончил с собой. О трагедии сообщают «Известия».

Рядом с Янисом лежал мобильный телефон, на заставке которого был указан номер Анны и просьба позвонить ей.

Анна Седокова и Янис Тимма состояли в браке около пяти лет. Но недавно супруги развелись.

Для Яниса это стало тяжелым ударом. Сама Седокова ранее признавалась, что отношения с баскетболистом были счастливыми, но очень сложными.

Несмотря на развод, 16 декабря спортсмен поздравил бывшую супругу с днем рождения.

В социальных сетях спортсмен поделился трогательным архивным видео, на котором запечатлен утренник младшего сына Анны Гектора. Момент в ролике вызвал у певицы сильные эмоции, и она не смогла сдержать слез.

Ранее сообщалось о том, что в жизнь Седоковой пришла новая любовь.