Биткоины осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству

Агентство ознакомилось с материалами дела, согласно которым криптовалюту обращают в доход государства судебные приставы. Ранее бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева осудили по делу о рекордной взятке в биткоинах, которые хранятся на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X.

Согласно материалам дела, параллельно на гражданина Тамбиева наложен арест в рамках еще одного исполнительного производства. Судебные приставы обязаны взыскать в пользу государства 15 тыс. руб. Производство открыто 20 декабря 2024 года.

Следователи предполагали, что Марат Тамбиев приобрел криптовалюту на деньги, которые могли быть получены незаконным путем. Суд посчитал доводы следствия убедительными. Источник ТАСС рассказал, что государству передадут недвижимость бывшего следователя, расположенную в Подмосковье. Кроме того, мотоцикл Honda.

Следователи установили, что полученные биткоины — это взятка. Бывший следователь действовал в сговоре с другими коллегами. Они получали деньги от членов хакерской группы. Взамен сотрудники правоохранительных органов обязались прекратить уголовное преследование против них и помочь спрятать деньги.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД Сатюкова на 2,1 млрд руб.