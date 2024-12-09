Суд арестовал имущество рекордсмена-взяточника из МВД Сатюкова на 2,1 млрд руб.

Более 2,1 млрд руб. в виде активов арестованы в ходе расследования дела против экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, которому предъявлены обвинения в получении взятки на сумму пять миллиардов рублей и который скрывается за границей, сообщил Александр Бастрыкин, руководитель Следственного комитета России, в беседе с РИА Новости.

Следствие утверждает, что Сатюков получил взятку в размере пяти миллиардов рублей в форме криптовалюты биткоина и эфириума от представителя криптобиржи за предоставление общей защиты.

Как сообщил Бастрыкин, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов легализовали часть средств через обмен на фиатные валюты для приобретения драгоценностей, ценных бумаг и имущества, включая зарубежные активы.

В настоящее время следователи предпринимают шаги по установлению местонахождения и экстрадиции Сатюкова и Соколова, отметил глава СК.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудники Министерства внутренних дел РФ Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов обвиняются к получении взяток. Общая сумма незаконного обогащения составила 5 млрд руб.