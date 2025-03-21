Bloomberg: Европа столкнулась со сложностями при наращивании военного потенциала

Европа столкнулась с дефицитом мощностей и ресурсов для производства пороха и взрывчатых веществ, сообщил Bloomberg.

По данным издания, сначала Европа выразила обеспокоенность из-за дефицита артиллерийских снарядов, ракет и патронов. Необходимость в наращивании производства стала понятной после того, как лидеры стран Европы начали оказывать помощь Украине, опустошая свои запасы.

По информации издания, наращивание военного потенциала привело к снижению запасов пороха, ракетного топлива, взрывчатки и других необходимых элементов. Производители боеприпасов изучают вопрос, как решить проблему.

«Поскольку Европа готовится к значительному увеличению расходов на оборону, небольшое количество производителей этих взрывоопасных материалов стремятся нарастить свои мощности», — пояснил автор статьи.

По данным издания, для решения проблемы правительствам и производителям придется переоборудовать гражданскую химическую промышленность так, чтобы предприятия могли выполнять военные заказы. Кроме того, понадобится строительство новых заводов. Предварительно потребуется упрощение внутренних правил. Для изготовления некоторой продукции понадобятся материалы, которые поставляются из Китая.

Ранее сообщалось, что у российских производителей алкоголя возник дефицит ягод для выпуска настоек.