У российских производителей алкоголя возник дефицит ягод для выпуска настоек

По имеющимся данным, российские предприятия, выпускающие спиртные напитки, стали сталкиваться с заметным дефицитом ягод. Мало того, цены на это сырье за последний год выросли на 30–40%. Все это ведет к подорожанию настоек. С таким ростом цен легко справляются рестораны и бары, которые просто переваливают последствия на кошелек потребителя. А вот продажи в магазинах, по мнению экспертов, могут заметно упасть. За счет этого компании, выпускающие алкоголь, могут снизить объемы производства настоек. Многие из брендов даже в состоянии отказаться от выпуска некоторых разновидностей продукции.

По утверждению сведущих в этой сфере людей, рост цен на ягоды происходит быстрее общей инфляции в стране. Самообеспеченность ягодами в РФ не выше 20%, так утверждает Андрей Кучеров, глава центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг». Он указал, что только в прошлом году импорт ягод в России составил более чем 140 тыс. т. За счет этого рост стоимости ягод доходит до 30-40% ежегодно.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав разработал документ, по которому усилится контроль за состоянием водителей на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ.