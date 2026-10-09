Чемпион мира и дважды победитель ADCC Джефф Монсон прибыл в Кузбасс как почетный гость соревнований

Кузбасс принимает знаменитого гостя. В регион приехал Джефф Монсон — известный боец смешанных единоборств. Его визит связан со спортивными соревнованиями, где он выступает в статусе почетного гостя. Первым пунктом программы стал кемеровский спорткомплекс «Кузбасс-Арена», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, о приезде спортсмена рассказали представители учреждения. Они разместили фотографии с Монсоном в официальном сообществе во «ВКонтакте», поделившись подробностями встречи.

По данным издания, мировую известность Джефф Монсон получил благодаря выступлениям в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. За свою карьеру он завоевал титул чемпиона мира и дважды становился победителем престижного турнира ADCC. Достижения сделали его одной из самых узнаваемых фигур в мире единоборств.

В Кемерове спортсмену продемонстрировали инфраструктуру комплекса. Кроме того, для него организовали встречу с местными представителями спортивного сообщества. Такое внимание к персоне Монсона подчеркивает интерес кузбасской спортивной общественности к мировым звездам единоборств.

Сотрудники спортивного центра поблагодарили Монсона за внимание к кузбасским атлетам. Они также выразили надежду, что его знакомство с ареной не станет последним. Это дает основания полагать, что сотрудничество со знаменитым бойцом может получить продолжение в будущем.

Приезд Джеффа Монсона в Кузбасс — событие, значимое для местного спортивного сообщества. Оно не только привлекает внимание к региону, но и создает дополнительные возможности для развития единоборств. О том, как пройдет визит и какие еще мероприятия запланированы, станет известно в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Русский Халк готовится к рекорду с тремя автобусами.