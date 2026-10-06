Русский Халк и чемпионка мира устроят шоу для СМИ: что покажут на тренировке?

Федерация силового экстрима: Русский Халк готовится к рекорду с тремя автобусами

Культура и спорт

Фото: [пресс-служба Федерации силового экстрима России]

13 октября в 12:00 в фитнес-клубе «XFITPOINT» в Балашихе (ул. Бояринова, 36) пройдет совместная тренировка с элементами сценического экстрима для СМИ. Как сообщили в пресс-службе Федерации силового экстрима России, участие в ней примут заместитель президента организации, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян (Русский Халк) и чемпионка мира по пауэрлифтингу и бодибилдингу Мария Каланина.

В рамках мероприятия Каланина поделится секретами функциональной подготовки, которые могут пригодиться Агаджаняну при подготовке к сложному рекорду весной следующего года. Тогда ему предстоит, перетягивая три автобуса малого класса одновременно, разрушить не менее девяти аксессуаров сценического экстрима.

Во время тренировки Сергей будет выполнять номера сразу после упражнений и одновременно с ними: надувать грелки после становой тяги, во время работы в тренажере для ног, ломать руками стальные шпильки, стальной бур по бетону и напильник вместе с отягощениями на каждую руку в кроссовере. Также он будет надувать грелку в тренажере Смита, удерживая штангу с Марией Каланиной на плечах. Завершится тренировка номерами Каланиной, в которых Агаджанян поддержит и поможет ей: скрутить в трубочку сковородку и надуть до разрыва грелку. Возрастное ограничение — 0+.

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