Что обсуждали в Майами: Reuters раскрыло новые детали переговоров по Украине

О переговорах по Украине, состоявшихся в Майами, стало известно больше. Как утверждает агентство Reuters, ссылаясь на источник, там могли обсуждаться «некоторые идеи», касающиеся территориального вопроса, сообщило РИА Новости.

По данным издания, никаких дополнительных деталей и конкретных предложений агентство не приводит.

«Делегации также обсудили "некоторые идеи" по территориям», — сказано в публикации агентства.

По данным издания, ранее спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф сообщил, что на встрече шла речь об урегулировании украинского конфликта до наступления зимы. Кроме делегаций США и Украины, в переговорах участвовали представители Франции, Британии, Германии, ЕК и НАТО.

Американский портал Axios, опираясь на сведения чиновника из США, распространил информацию о возможной поездке в Москву и Киев, сообщило РИА Новости. По данным издания, речь идет о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере — зяте американского лидера. Предполагается, что оба могут отправиться туда уже на следующей неделе. Официального подтверждения этим сведениям пока нет, как и уточнений относительно программы или состава делегации.

«Уиткофф и Кушнер рассматривают возможность посетить Москву и Киев на следующей неделе для обсуждения мирных предложений», — утверждается в публикации портала.

Тема визита ранее уже поднималась в публичном поле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался о нем осторожно: по его словам, поездку «можно ожидать», однако точных сроков он не назвал. Более того, представитель Кремля не исключил, что визит может не состояться именно в эти даты.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и поставки нефти в США 9 октября.