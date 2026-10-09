Путин поговорил с Трампом: о чем договорились президенты России и США 9 октября

Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину, Иран и поставки нефти в США

Политика

Фото: [Пресс-служба президента России]

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор в пятницу, 9 октября. Основное внимание стороны уделили перспективам урегулирования конфликта на Украине. Также обсуждались ситуация вокруг Ирана, двусторонние отношения и возможные поставки российских энергоресурсов в США, сообщила пресс-служба Кремля.

Одной из центральных тем переговоров стало украинское урегулирование. В Кремле подчеркнули, что президенты уделили этому вопросу значительное внимание. При этом конкретные предложения или достигнутые договоренности по разрешению конфликта в опубликованных сообщениях не раскрываются.

Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Кроме того, они затронули различные аспекты российско-американских отношений.

Отдельное внимание было уделено энергетическому сотрудничеству. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

По мнению Владимира Путина, такие поставки способны положительно повлиять на глобальную экономику. При этом в сообщениях Кремля не уточняется, обсуждались ли конкретные объемы поставок, сроки их начала или условия возможных соглашений.

По итогам разговора президенты подтвердили договоренность продолжать личные контакты. Также стороны намерены поддерживать взаимодействие по линии профильных ведомств.

Таким образом, по информации Кремля, разговор затронул вопросы международной безопасности, энергетики и дальнейшего взаимодействия России и США. О сроках следующего контакта президентов не сообщается.

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