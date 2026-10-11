День многодетной семьи в Подмосковье 11 октября: дата приурочена к памяти Кирилла и Марии

В воскресенье, 11 октября, жители всех 56 муниципалитетов Московской области отмечают День многодетной семьи. Праздник проводится одновременно по всему региону, сообщил ТАСС.

По информации издания, Подмосковье удерживает позиции одного из безусловных лидеров страны по числу многодетных ячеек общества — здесь насчитывается свыше 360 тыс. таких семей.

Выбор даты неслучаен: 11 октября верующие вспоминают праведных Кирилла и Марию, которые были родителями преподобного Сергия Радонежского. Их мощи хранятся в Покровском соборе ставропигиального женского монастыря, расположенного в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Уже более шести столетий эти святые служат образцом благочестивой семейной жизни и достойного воспитания детей.

По данным издания, организатором торжеств выступил Комитет по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы, который возглавляет депутат Андрей Голубев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей.