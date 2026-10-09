В Подмосковье зафиксировали рекордный прирост многодетных семей

В Подмосковье насчитывается 120 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается 370 тыс. детей. За пять лет финансирование мер поддержки многодетных выросло в три раза, а их число увеличилось на 40% — по этому показателю регион входит в топ-5 в России. Об этом в преддверии Дня многодетной семьи сообщил депутат Московской областной думы от «Единой России» Андрей Голубев.

Праздник отмечают в области 11 октября, его учредила Мособлдума в 2025 году. Депутат отметил, что федеральным и региональным бюджетом были обеспечены более 50 новых законов по семейной политике, запуск национального проекта «Семья», продление до 2030 года материнского капитала.

Так, в Можайске проживает семья Чертовских — Алексей и Татьяна с тремя детьми. Татьяна стала «душой» Белого Мишки — ростовой куклы, маскота «Единой России». Инициативу поддержало местное отделение партии. Недавно в их доме бесплатно провели работы по программе социальной газификации. Три года назад семья получила земельный участок и 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Кроме того, каждый год она получает выплату на школьную форму, пользуются бесплатным проездом, питанием в школе и другими льготами.

В Шатурском округе меры поддержки получает семья Зининых — Артем и Юлия с тремя детьми. В сентябре 2026 года они переехали в новый дом, который также подключили к газу.

Голубев отметил, что в Подмосковье действуют 13 региональных мер — в дополнение к федеральным. Они охватывают жилье, коммунальные услуги, образование, культуру, транспорт.

В регионе проживают около 9 млн человек, он является одним из лидеров в России по численности населения. Меры поддержки и развитая социальная инфраструктура по Народной программе «Единой России» позволяет ему демонстрировать один из самых высоких в стране темпов роста населения — плюс 340 тыс. за пять лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.