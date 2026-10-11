Депутат Госдумы сообщила, что праздники не повлияют на размер окладов россиян

Светлана Бессараб, депутат Госдумы от «Единой России», развеяла опасения тех, кто переживает за размер заработка в период праздников. По ее словам, ни дополнительный выходной в ноябре, ни затяжные новогодние каникулы не отразятся на окладах работающих россиян. Об этом парламентарий рассказала ТАСС.

Согласно ее разъяснению, сотрудники на окладной системе в январе «получат свою обычную зарплату, как и в любой другой месяц». Причина в том, что при такой форме оплаты труда размер выплат не привязан к количеству отработанных дней в месяце.

«Праздничные дни никоим образом не уменьшают зарплату, если работающий трудится на условиях окладной, тарифной системы оплаты труда», — сказала депутат, отметив, по данным ТАСС, что в праздничные месяцы стоимость одного рабочего дня увеличивается пропорционально.

По информации издания, что касается календаря, последним праздником 2026 года станет 4 ноября. Этот день выпадает на среду и объявлен нерабочим. Новогодние каникулы стартуют 31 декабря, в четверг, и продлятся 11 дней.

По количеству рабочих дней ноябрь окажется самым коротким из оставшихся месяцев 2026 года: 20 трудовых будней против 10 выходных. В октябре и декабре будет по 22 рабочих дня. А самым нерабочим месяцем традиционно станет январь 2027 года — из-за длинных каникул россиян ждет всего 15 рабочих и 16 праздничных и выходных дней.

Ранее депутат Бессараб сообщил, что рабочий день 30 декабря не будет сокращенным.