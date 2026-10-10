Россиян ждет полный рабочий день перед Новым годом: что будет 30 и 31 декабря

Рабочий день 30 декабря 2026 года в России не будет сокращенным, несмотря на приближение новогодних праздников. При стандартной пятидневной рабочей неделе сотрудники должны будут отработать обычное количество часов. Об этом РИА Новости рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Причина заключается в особенностях производственного календаря. Согласно трудовому законодательству, продолжительность рабочего дня сокращается на один час непосредственно перед нерабочим праздничным днем.

Однако 31 декабря в России не имеет статуса официального нерабочего праздничного дня. В 2026 году эта дата станет выходной благодаря переносу другого дня отдыха.

Как пояснила Бессараб, на 31 декабря перенесен выходной с воскресенья, 4 января. Поэтому последний день года будет нерабочим для большинства россиян, трудящихся по стандартному пятидневному графику.

При этом 30 декабря приходится на среду и остается обычным рабочим днем. Оснований для обязательного сокращения его продолжительности на один час законодательство в данном случае не предусматривает.

Таким образом, сотрудники организаций с восьмичасовым рабочим днем должны будут отработать все восемь часов, если работодатель самостоятельно не примет иного решения.

Вместе с тем депутат допустила, что многие компании могут пойти навстречу своим сотрудникам и разрешить им завершить работу раньше установленного времени.

По словам Бессараб, вряд ли найдется много работодателей, которые не захотят предоставить коллективу такую возможность накануне продолжительных новогодних выходных.

Однако подобное решение будет зависеть от руководства конкретной организации. Обязанности отпускать сотрудников на час раньше 30 декабря у работодателей нет.

Следовательно, для большинства работников последним рабочим днем 2026 года станет среда, 30 декабря. Уже на следующий день, 31 декабря, начнется отдых, связанный с новогодними праздниками.