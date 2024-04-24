Депутат Красов заверил, что ВС РФ смогут нейтрализовать дальнобойные ракеты ATACMS
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Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов успокоил россиян, которые обеспокоены передачей Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает ridus.ru.
Ракеты ATACMS способны поражать цели, которые находятся на расстоянии до 300 километров. Получается, что в зоне риска новые регионы, Крым, а также города Белгород, Брянск, Воронеж, Курс и Орел.
Депутат Андрей Красов признался, что решение о передаче помощи ВСУ со стороны США было вполне ожидаемым. Однако населению России не стоит паниковать. Военнослужащие уже нашли способы, как успешно ликвидировать танки Abrams и Leopard. Сумели наши соотечественники нейтрализовывать системы противовоздушной обороны Patriot (США) и IRIS (Германия).
«Эту помощь, которая сейчас будет поставлена, наша армия тоже демилитаризует», — заявил «Ридусу» Красов.
Депутат рассказал, что любая поддержка ВСУ со стороны Запада свидетельствует о поддержке действий киевского режима и их агрессии по отношению к мирному населению. После завершения СВО обязательно состоится военный трибунал. Каждый причастный понесет ответственность.
«Отвечать придется не только киевской хунте, у которой по локоть руки в крови, но в том числе и коллективному Западу», — уверен первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи будет доставлен на Украину в течение нескольких дней. Вооружение уже расположено в ближайших к Киеву странах Европы. Андрей Красов уверен, что поставки уже частично начались.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по созданию санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ осталась неизменной.