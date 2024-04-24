Депутат Красов заверил, что ВС РФ смогут нейтрализовать дальнобойные ракеты ATACMS

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов успокоил россиян, которые обеспокоены передачей Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает ridus.ru .

Ракеты ATACMS способны поражать цели, которые находятся на расстоянии до 300 километров. Получается, что в зоне риска новые регионы, Крым, а также города Белгород, Брянск, Воронеж, Курс и Орел.

Депутат Андрей Красов признался, что решение о передаче помощи ВСУ со стороны США было вполне ожидаемым. Однако населению России не стоит паниковать. Военнослужащие уже нашли способы, как успешно ликвидировать танки Abrams и Leopard. Сумели наши соотечественники нейтрализовывать системы противовоздушной обороны Patriot (США) и IRIS (Германия).

«Эту помощь, которая сейчас будет поставлена, наша армия тоже демилитаризует», — заявил «Ридусу» Красов.

Депутат рассказал, что любая поддержка ВСУ со стороны Запада свидетельствует о поддержке действий киевского режима и их агрессии по отношению к мирному населению. После завершения СВО обязательно состоится военный трибунал. Каждый причастный понесет ответственность.

«Отвечать придется не только киевской хунте, у которой по локоть руки в крови, но в том числе и коллективному Западу», — уверен первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи будет доставлен на Украину в течение нескольких дней. Вооружение уже расположено в ближайших к Киеву странах Европы. Андрей Красов уверен, что поставки уже частично начались.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по созданию санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ осталась неизменной.