Песков заявил, что позиция Москвы по санитарной зоне для защиты от ракет ВСУ осталась неизменной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по санитарной зоне для защиты от вражеский ракет остается неизменной.

Об этом представитель Кремля сообщил в среду, 24 апреля. Так он ответил на вопрос журналистов о поставках на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Ранее Песков заявил, что, чем больше дальнобойного оружия будет получать Киев, тем глубже будет атаковать ВС РФ. Его слова приводят РИА Новости.

«Да, в этом плане ничего не меняется», — сказал представитель Кремля.

Ракеты ATACMS представляют собой твердотопливные тактические баллистические ракеты класса земля — земля, которые производятся американской компанией Lockheed Martin. 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму почти 61 миллиард долларов. В этот пакет военной помощи войдет передача ATACMS.

Ранее первый зампред Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев сообщил, что поставка ракет ATACMS приведет к полному уничтожению Украины.